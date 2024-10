Łukaszenka pytany o żołnierzy Kima. Mówi o "bzdurach", potem o "eskalacji"

974 dni temu rozpoczęła się pełnoskalowa rosyjska inwazja na Ukrainę. Białoruski dyktator Alaksandr Łukaszenka przyznał, że jeżeli północnokoreańscy żołnierze faktyczne pomagaliby Rosji w wojnie na Ukrainie, byłoby to eskalacją konfliktu, choć zastrzegł, że nie wierzy w te doniesienia. Jak przekazał rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby, w październiku z Korei Północnej do Rosji przetransportowano co najmniej trzy tysiące żołnierzy. Co jeszcze wydarzyło się w Ukrainie i wokół niej w ciągu ostatniej doby.

> Wielka Brytania przeszkoliła już 200 ukraińskich pilotów, którzy będą latać na przekazywanych Kijowowi samolotach wielozadaniowych F-16 - poinformował brytyjski wiceminister obrony Luke Pollard.

> W październiku z Korei Północnej do Rosji przetransportowano co najmniej trzy tysiące żołnierzy, którzy obecnie przechodzą szkolenia we wschodniej części tego kraju - przekazał rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby. Oznajmił, że USA i sojusznicy omawiają sposoby, jak zareagować na tę sytuację.

> Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) i Policja Narodowa zapobiegły atakowi terrorystycznemu w Kijowie, który został zaplanowany przez rosyjski wywiad wojskowy - poinformowała SBU. Zamach miał spowodować śmierć jak największej liczby ludzi, aby wywołać panikę wśród obywateli.

> Białoruski dyktator Alaksandr Łukaszenka był pytany przez dziennikarzy BBC w Kazaniu o doniesienia w sprawie północnokoreańskich żołnierzy w Ukrainie. - Bzdury. Znając jego charakter, Putin nigdy nie próbowałby przekonać innego kraju do zaangażowania jego armii na Ukrainie - odparł. Dopytywany, co jeśli te doniesienia się potwierdzą, przyznał, że "byłoby to krokiem w stronę eskalacji konfliktu". - Gdyby siły zbrojne jakiegokolwiek kraju, nawet Białorusi, znalazły się na linii frontu. Nawet gdybyśmy my włączyli się w wojnę, byłaby to droga do eskalacji. Dlaczego? Ponieważ wy, Anglosasi, od razu powiedzielibyście, że inny kraj włączył się po jednej stronie, więc wojska NATO zostałyby rozmieszczone na Ukrainie - mówił.

Białoruski dyktator Alaksandr Łukaszenka Vladimir Astapkovich/PAP/EPA

> Rosja wzmogła ataki na ukraińską infrastrukturę portową na Morzu Czarnym, co opóźnia dostawy niezbędnej pomocy dla Palestyńczyków i uniemożliwia dostarczenie kluczowych dostaw zboża na globalne południe - ostrzegł brytyjski premier Keir Starmer.

> USA przekażą Ukrainie 20 miliardów dolarów w ramach wartej 50 miliardów pożyczki grupy G7, pokrytej dochodami z zamrożonych rosyjskich aktywów - ogłosił zastępca doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego Daleep Singh. Połowę z tej kwoty ma stanowić pomoc gospodarcza, zaś drugą - wojskowa.

> Unia Europejska wezwała kraje uczestniczące w szczycie BRICS, w rosyjskim Kazaniu, by zwróciły się do prezydenta Władimira Putina o natychmiastowe zakończenie wojny w Ukrainie. W wydarzeniu uczestniczy António Guterres, sekretarz generalny ONZ, co spotkało się z ostrą krytyką ze strony Kijowa.

> Rosja nie zdołała przekonać krajów BRICS do poparcia inwazji na Ukrainę - oświadczyło ukraińskie MSZ, komentując deklarację organizacji ze szczytu w Kazaniu.

Autorka/Autor:asty/kab

Źródło: PAP