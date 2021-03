Pięciolatka wpadła do studni, matka wskoczyła tam za nią

Studnia o głębokości 17 metrów była niezabezpieczona i nieczynna. Matka wskoczyła do niej, próbując ratować pięcioletnią córkę. Do zdarzenia doszło w Latyczowie w środkowej Ukrainie.

Państwowa Służba Ukrainy do spraw Sytuacji Nadzwyczajnych poinformowała, że do zdarzenia doszło we wtorek około godziny 17 (godzina 16 w Polsce).