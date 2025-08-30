Logo strona główna
Świat

Były przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy zastrzelony

lwow ukraina shutterstock_2101395205
We Lwowie zastrzelony został Andrij Parubij, były przewodniczący ukraińskiego parlamentu
Źródło: TVN24
We Lwowie zastrzelono byłego przewodniczącego ukraińskiej Rady Najwyższej Andrija Parubija - przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Sprawca zamachu jest ścigany.

Wołodymyr Zełenski poinformował, że we Lwowie zastrzelony został były przewodniczący ukraińskiego parlamentu Andrij Parubij.

Andrij Parubij
Andrij Parubij
Źródło: PAP/UKRINFORM

"Minister spraw wewnętrznych Ihor Kłymenko i prokurator generalny Rusłan Krawczenko właśnie poinformowali o pierwszych znanych okolicznościach strasznego morderstwa we Lwowie. Andrij Parubij został zabity" - napisał prezydent Ukrainy w serwisie X.

Jak dodał, trwają poszukiwania sprawcy.

Wcześniej o śmierci Parubija poinformowały media. Wiadomość potwierdził następnie szef lwowskiej administracji obwodowej Maksym Kozycki.

"W obwodzie lwowskim poszukiwany jest człowiek, który zastrzelił byłego przewodniczącego Rady Najwyższej Andrija Parubija. Zaangażowane są wszystkie służby" - poinformował Kozycki. Według jego relacji Parubij zmarł przed przyjazdem karetki pogotowia.

Media: oddano osiem strzałów

Agencja Interfax-Ukraina przekazała nowe informacje na temat zamachu. Powołała się na dziennikarza Witalija Hłahołę, który w oparciu o źródła policyjne napisał w komunikatorze Telegram, że zamachowiec był dostawcą jedzenia.

"Według świadków strzelał kurier, który po tym schował pistolet do torby. Napastnik był ubrany w czarny kask z żółtymi elementami i poruszał się rowerem elektrycznym" - przekazał Hłahoła.

"Według informacji moich źródeł w policji Lwowa, w byłego przewodniczącego Rady Najwyższej Andrija Parubija oddano osiem strzałów" - dodał w kolejnym wpisie.

"Straszna wiadomość dla Lwowa"

"Straszna wiadomość dla Lwowa o zabójstwie Andrija Parubija. Składam szczere kondolencje rodzinie i bliskim. Dziś najważniejsze jest, aby organy ścigania znalazły sprawcę i ustaliły wszystkie okoliczności. To kwestia bezpieczeństwa w kraju objętym wojną, gdzie, jak widać, nie ma miejsc całkowicie bezpiecznych" - napisał mer Lwowa Andrij Sadowy w komunikatorze Telegram.

Mer Lwowa zwrócił się do dziennikarzy i poprosił o wyrozumiałość i powstrzymanie się od dodatkowych komentarzy. "Obecnie mają działać i wypowiadać się wyłącznie organy ścigania. Wieczna pamięć Andrijowi" - przekazał.

Sprawę zabójstwa byłego przewodniczącego ukraińskiego parlamentu skomentowała także premier Julia Swyrydenko. "Wieczny odpoczynek, Andriju Wołodymyrowyczu. Zawsze pozostawałeś patriotą Ukrainy i wniosłeś wielki wkład w budowę naszego państwa. Moje najszczersze kondolencje dla rodziny i bliskich" - napisała na platformie X.

"To głęboka strata dla kraju. Musimy jak najszybciej ustalić okoliczności śmierci i ukarać wszystkich winnych" - podkreśliła Swyrydenko.

Autorka/Autor: kkop/akw

Źródło: Reuters, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

