Deklaracja Dudy i żart Zełenskiego na wspólnej konferencji

Prezydent Ukrainy, prezydent Polski i premier Litwy wystąpili na wspólnej konferencji prasowej w Kijowie. Andrzej Duda zapewnił, że Polska nadal będzie wspierać Ukrainę militarnie i politycznie. Złożył też deklarację dotyczącą hipotetycznego wycofywania wojsk rosyjskich z Ukrainy. Na te słowa żartobliwie zareagował Zełenski.

W sobotę odbywają się obchody 33. rocznicy uchwalenia Aktu Niepodległości. Do Kijowa przyjechał prezydent Andrzej Duda.

Po głównych uroczystościach odbyła się wspólna konferencja prasowa prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, prezydenta Andrzeja Dudy i premier Litwy Ingridy Szimonyte.

Duda powiedział, że "24 lutego (2022 roku, w momencie rozpoczęcia rosyjskiej agresji - red.) Rosja pokazała imperialne ambicje, pokazała, że w istocie jest żarłoczną bestią, która chce zniszczyć państwa i narody".

- Z wielką dumą i wzruszeniem patrzę na obrońców Ukrainy. Z wielką dumą i wzruszeniem patrzyłem dzisiaj, kiedy pan prezydent Zełenski wręczał odznaczenia żołnierzom, gdy odznaczał sztandary bohaterskich jednostek, kiedy wręczał odznaczenia najbliższym tych, którzy polegli w obronie Ukrainy - powiedział.

Andrzej Duda PAP/Vladyslav Musiienko

Zadeklarował, że Polska "wspiera i będzie wspierać Ukrainę". - Militarnie - przesyłając wsparcie, szkoląc ukraińskich żołnierzy i funkcjonariuszy. Politycznie - w jej drodze do członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim, w największym sojuszu obronnym świata, jak i na jej drodze do Unii Europejskiej, która mam nadzieję wkrótce zakończy się pełnym członkostwem - powiedział polski prezydent.

Podkreślił, że "Ukraińcy mają taką samą legitymację historyczną do tego, by być częścią Unii Europejskiej, jak Polacy, czy Litwini".

- Mam nadzieję, że będziemy pana prezydenta ściskali, gratulując pełnego członkostwa w obydwu tych wielkich organizacjach gwarantujących dobrobyt, demokrację i bezpieczeństwo. Wierzę w to głęboko, że tak będzie - dodał.

Deklaracja Dudy i żart Zełenskiego

Później, już w rundzie pytań od dziennikarzy, Duda mówił o hipotetycznej sytuacji wycofywania wojsk rosyjskich z Ukrainy.

- Jeżeli będzie tak, że wojska ukraińskie będą wtedy atakowały wycofujące się wojska rosyjskie, które wyraźnie będą się wycofywały, to pierwszy wezmę za telefon i zadzwonię do pana prezydenta Wołodymyra Zełenskiego i powiem: "nie bombardujcie ich, kiedy się wycofują, zostawcie ich, niech wracają do domu" - mówił Duda.

- Mogę to obiecać rosyjskim żołnierzom, że wtedy ja, prezydent Polski, który wspiera Ukrainę, wezmę za telefon i zadzwonię do prezydenta Ukrainy z prośbą, żeby nie bombardował wycofujących się do domu rosyjskich żołnierzy,którzy po prostu chcą wrócić do domu i którym wreszcie pozwolono wrócić do domu - powiedział.

Zaznaczył, że "dopóki Rosja atakuje Ukrainę na wojnie, którą sama rozpoczęła, to musi się liczyć z tym, że kto mieczem wojuje, od miecza ginie".

W wypowiedź Dudy wtrącił się Zełenski: - A co, jeśli mój telefon będzie zajęty? Tak bywa. Jestem prezydentem, możesz dzwonić, a mój telefon może być zajęty. Tak bywa.

Po chwili konsternacji, prezydent Duda założył słuchawkę z tłumaczem i odpowiedział: - To będę dzwonił do skutku.

Duda i Zełenski PAP/Vladyslav Musiienko

Zełenski: użyliśmy naszej nowej broni

Zełenski w czasie konferencji poinformował, że jego kraj użył w sobotę po raz pierwszy z powodzeniem pocisku rakietowego Palianyca. - Wróg doznał strat - oznajmił.

- To właśnie dzisiaj miało miejsce pierwsze udane bojowe użycie naszej nowej broni - zupełnie nowej klasy broni, ukraińskiego pocisku rakietowego Palianyca. To nasza nowa metoda odpłacenia agresorowi. Wróg został pokonany - poinformował prezydent. Zełenski nie wskazał miejsca ataku. Prezydent oświadczył także, że w sobotę z rosyjskiej niewoli powróciło do ojczyzny kolejnych 115 ukraińskich obrońców. - Pamiętamy o każdym. Szukamy i ciężko pracujemy, aby wszyscy wrócili - zapewnił ukraiński prezydent.

Zełenski poinformował również podczas uroczystości, że podpisał w sobotę ustawy o zapewnieniu wsparcia żołnierzom, uczestniczącym w operacji w obwodzie kurskim w Rosji. Drugą ustawą podpisaną przez Zełenskiego jest regulacja gwarantująca wszystkim walczącym w Ukrainie żołnierzom z państw trzecich uzyskanie obywatelstwa ukraińskiego

Zełenski o nowej broni: jest to rakieta dron o większym zasięgu i silniejszym oddziaływaniu Reuters

Autorka/Autor:ads/tr

Źródło: PAP, TVN24