Białoruski aktywista znaleziony martwy w parku w Kijowie

W parku w Kijowie znaleziono ciało białoruskiego aktywisty Witala Szyszoua - poinformowała ukraińska policja. Mężczyzna zaginął dzień wcześniej. - To bardzo niepokojąca informacja - powiedział w TVN24 wiceszef MSZ Polski Marcin Przydacz. Jak dodał, "żaden białoruski działacz opozycyjny, czy to w kraju, czy za granicą, nigdy nie może być w pełni spokojny".

Wyszedł pobiegać i nie wrócił

Wital Szyszou – jak zmarł

Znajomi Szyszoua mówili, że wcześniej zauważał on, że był śledzony podczas biegania, a do niego i jego dziewczyny podchodzili podejrzani ludzie i próbowali nawiązywać z nimi rozmowę.

Białoruski Dom na Ukrainie o śmierci Szyszoua: zaplanowana przez czekistów operacja

"Nie ma wątpliwości, że to zaplanowana przez czekistów operacja mająca na celu likwidację prawdziwie niebezpiecznego dla reżimu Białorusina. Będziemy walczyć o prawdę o śmierci Witala!" - napisała we wtorek w serwisie Telegram organizacja Białoruski Dom. Jak dodano we wpisie, Szyszou był śledzony, o czym poinformowano policję. "Również niejednokrotnie ostrzegały nas zarówno miejscowe źródła, jak i swoi ludzie na Białorusi o różnorakich prowokacjach, łącznie z porwaniami i likwidacją" - podkreślono.

Jasnym jest, że żaden aktywista, działacz opozycyjny, czy to na Białorusi, czy w innych krajach, tak naprawdę nigdy nie może być w pełni spokojny. My w Polsce mamy tego świadomość, dlatego dokładamy wszelkich możliwych starań, by ci, którzy są na terytorium Polski, czuli się bezpiecznie. I są bezpieczni

Przydacz: licho nie śpi

O sprawę śmierci białoruskiego aktywisty pytany był we wtorek w TVN24 wiceminister spraw zagranicznych Polski Marcin Przydacz. - Jest to bardzo niepokojąca informacja - stwierdził. Nie przesądzając o przyczynie śmierci Białorusina Przydacz dodał, że "jasnym jest, że żaden aktywista, działacz opozycyjny, czy to na Białorusi, czy w innych krajach, tak naprawdę nigdy nie może być w pełni spokojny. My w Polsce mamy tego świadomość, dlatego dokładamy wszelkich możliwych starań, by ci, którzy są na terytorium Polski, czuli się bezpiecznie. I są bezpieczni - zapewnił wiceszef MSZ.