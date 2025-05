W czwartek rozpoczną się rozmowy pokojowe między Ukrainą a Rosją Źródło: Tomasz Pupiec/Fakty po Południu TVN24

Ukraiński politolog Jewhen Mahda, szef Instytutu Polityki Światowej w Kijowie, ocenił, że Rosja nie zgodzi się na 30-dniowe zawieszenie broni. Ekspert ocenił, że nie dojdzie do spotkania Wołodymyra Zełenskiego z Władimirem Putinem w Turcji.

- Rosja chce dyktować, a ze względu na swoją pozycję polityczną stara się pokazać, że może przeforsować wszystko. Dlatego w tej chwili jest to dość jasne stanowisko. Nie widzę żadnego powodu, dla którego Rosja miałaby zgodzić się na 30-dniowe zawieszenie broni - przekazał politolog Jewhen Mahda, szef Instytutu Polityki Światowej w Kijowie.

- Przygotowuje się do ofensywy, gdzie skoncentrowała znaczne siły, ma na przykład perspektywę wejścia do obwodu dniepropietrowskiego i to jest dość realistyczne – dodał.

Mahda: do spotkania Zełenskiego z Putinem po prostu nie dojdzie

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył we wtorek, że chce wynegocjować bezwarunkowe 30-dniowe zawieszenie broni na spotkaniu twarzą w twarz z Władimirem Putinem podczas rozmów w Turcji w tym tygodniu, ponieważ tylko rosyjski przywódca może o tym zdecydować.

- Myślę, że do spotkania Zełenskiego z Putinem po prostu nie dojdzie. Nie ma co do tego żadnych złudzeń. Putin jest tchórzem. I w tej sytuacji, szczerze mówiąc, nie widzę powodu, by oczekiwać, że przyjedzie do Turcji - zaznaczył Mahda.

Jego zdaniem, ukraiński przywódca robi dobrą robotę, ale ma zbyt wysokie oczekiwania. - Oczekuje dużych sankcji, ale czy będzie to realne? Jak dotąd, raczej nie jest - zauważył.

Zełenski przypomniał we wtorek, że Ukraina zaprosiła prezydenta USA Donalda Trumpa na czwartkowe spotkanie, ale nie ma potwierdzenia jego obecności. - Nie znam decyzji prezydenta USA, ale w każdym razie, gdyby potwierdził swój udział, myślę, że dałoby to Putinowi dodatkowy impuls do przyjazdu - dodał.

Mahda: nie będzie całkowitego zaprzestania działań wojennych na Ukrainie

Według eksperta Putin potrzebuje prezydenta USA Donalda Trumpa jako postaci politycznej, na którą może wpływać. - W rzeczywistości hipotetyczne rozmowy trójstronne stanowią poważne zagrożenie dla Ukrainy. Ponieważ z mojego doświadczenia wynika, że zdolność Putina do psychologicznego wpływania na Trumpa jest w tym względzie większa niż Zełenskiego - wytłumaczył.

Prezydent Ukrainy zapowiedział spotkanie z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem w Ankarze w czwartek i ogłosił porozumienie między nimi o wspólnym locie do Stambułu, jeśli Putin tam przybędzie.

- Erdogan może być postrzegany jako potencjalny mediator, jest to przedmiotem dyskusji i widzimy, że podejmowane są wysiłki, aby tak się stało. Z innej strony, Chiny ostrożnie sygnalizują, że popierają 30-dniowe zawieszenie broni. Jest sygnał, że może powstać pewna pula mediatorów, ale do tego jeszcze daleka droga - stwierdził Mahda.

Według eksperta Ukraina nie ma teraz innego wyjścia, jak tylko kontynuować dyplomację i zwiększyć wsparcie dla Sił Zbrojnych Ukrainy.

- Rosja nie ma żadnego instrumentalnego mechanizmu, który mógłby powstrzymać działania wojenne. Skupili w swoich siłach zbrojnych takie "ścierwo", że zatrzymanie wojny teraz oznaczałoby stworzenie zagrożenia, rozlanie go wewnątrz ich kraju - wyjaśnił Mahda.

- Musimy zrozumieć, że nie będzie całkowitego zaprzestania działań wojennych na Ukrainie, a jedynie ich zawieszenie, a w przypadku zawieszenia Rosja uderzy w kraj Unii Europejskiej, który z nią graniczy, z prawdopodobieństwem przekraczającym 80 procent, aby zniszczyć jedność euroatlantycką. W obecnej sytuacji mam bardzo poważne wątpliwości, czy Stany Zjednoczone obronią swoich europejskich partnerów - powiedział Mahda.

