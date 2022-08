Alaksandr Łukaszenka życzy Ukraińcom "spokojnego nieba". "Błazeństwo przesiąknięte krwią"

czytaj dalej

Zakończyła się trzecia od początku wojny wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w Ukrainie. W środę nad ranem prezydent wrócił do Polski. - Nasza obecność w Kijowie była bardzo ważna w tym trudnym czasie. Wszyscy w Polsce doskonale to rozumiemy. Wiemy z naszej historii, co to znaczy być poddanym rosyjskiej agresji - mówił na dworcu w Przemyślu.