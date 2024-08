Ukraina dokonuje "spektakularnej ofensywy". Generał Bieniek: to niewiarygodne

Komentując ukraińską operację zbrojną w obwodzie kurskim, generał Mieczysław Bieniek ocenił, że to "niewiarygodne w historii wojen, że państwo, które zostało napadnięte przeważającymi siłami, broniąc się uporczywie przez niemal 2,5 roku, jest w stanie dokonać tak spektakularnej ofensywy". Omówił także militarne i polityczne cele Kijowa.

Naczelny dowódca ukraińskiej armii generał Ołeksandr Syrski we wtorek oświadczył, że terytorium w obwodzie kurskim w Rosji, które zajęły Siły Zbrojne Ukrainy, powiększyło się do 1263 kilometrów kwadratowych, a liczba kontrolowanych przez nie miejscowości - do 93. Działania SZU w obwodzie kurskim trwają od 6 sierpnia.