Cała Ukraina na czerwono. Alarmy po rosyjskich atakach

Siły powietrzne Ukrainy pierwszy komunikat o zagrożeniu rakietowym wystosowały po godzinie 5 czasu lokalnego (godz. 4 w Polsce). Ostrzegły, że w kierunku wielu miast zostały odpalone rosyjskie rakiety.
Wojsko przekazało, że grupa rakiet zbliża się m.in. w kierunku Żytomierza i Chmielnicka na zachodzie kraju, a także Kijowa, Winnicy, Czernihowa, Sum i Odessy.
Również w środę nad ranem Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez obiekty typu dron.
Autorka/Autor: tas/ft
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: PAP/Vladyslav Musiienko