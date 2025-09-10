Cała Ukraina na czerwono. Alarmy po rosyjskich atakach

Kamera monitoringu uchwyciła moment ataku na Kijów Źródło: Reuters

Siły powietrzne Ukrainy pierwszy komunikat o zagrożeniu rakietowym wystosowały po godzinie 5 czasu lokalnego (godz. 4 w Polsce). Ostrzegły, że w kierunku wielu miast zostały odpalone rosyjskie rakiety.

Wojsko przekazało, że grupa rakiet zbliża się m.in. w kierunku Żytomierza i Chmielnicka na zachodzie kraju, a także Kijowa, Winnicy, Czernihowa, Sum i Odessy.

Alarm powietrzny w Ukrainie. Mapa z godz. 5.32 czasu polskiego. Bardziej intensywny kolor czerwony oznacza zagrożenie z powietrza Źródło: alerts.in.ua

Również w środę nad ranem Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez obiekty typu dron.

❗️Uwaga, w trakcie dzisiejszego ataku Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, nasza przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez obiekty typu dron.



Trwa operacja, której celem jest identyfikacja i neutralizacja…

