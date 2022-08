Śmierć 53 jeńców wojennych. Analitycy o odpowiedzialności Rosjan

Instytut Studiów nad Wojną: Rosja odpowiada za zabicie 53 ukraińskich jeńców wojennych w Oleniwce. Siły rosyjskie podobno przenoszą żołnierzy z północnego obwodu donieckiego, aby wesprzeć pozycje obronne na południu Ukrainy.

Wycofanie się rosyjskich wojsk z północnego obwodu donieckiego wpłynie na skuteczność ataków na Słowiańsk, w taki sam sposób jak zaniedbania na froncie zaporoskim i chersońskim podczas operacji ofensywnych w obwodzie Ługańskim.

Wycofanie się wojsk rosyjskich może dać siłom ukraińskim okazję do rozpoczęcia kontrofensywy pod Iziumem. Rosyjskie przemieszczanie wojsk do obwodu zaporoskiego sugeruje, że ukraińskie kontrofensywy nie ograniczają się do obwodu chersońskiego i prawdopodobnie będą miały miejsce na całej osi południowej.