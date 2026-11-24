Świat Papież Franciszek miał doświadczać "częstych ataków demonicznych". Ujawniono prywatne zapiski Oprac. Justyna Sochacka |

Tak Watykan poinformował o śmierci papieża Franciszka Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: ANGELO CARCONI/EPA/PAP

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Jak opisuje CNN, Franciszek prowadził dziennik z przerwami w latach 1992-2024, czyli w okresie, gdy był biskupem w Argentynie, a następnie po wyborze na głowę Kościoła. Kardynał Víctor Manuel Fernandez, jeden z najbliższych współpracowników zmarłego w 2025 roku papieża, zebrał fragmenty zapisków w książce "Osobisty dziennik papieża Franciszka", która ukazała się we wtorek.

Licząca 160 stron publikacja koncentruje się przede wszystkim na życiu duchowym oraz działaniach duszpasterskich papieża. Według CNN w tekście znalazły się także relacje z tego, co papież określał jako spotkania z diabłem oraz przemyślenia na temat kardynała Roberta Francisa Prevosta, który został jego następcą, Leona XIV. Przyszłego papieża Franciszek opisał jako postać "nieskazitelną".

Franciszek miał doświadczać "częstych ataków demonicznych"

Z osobistych dokumentów wynika, że ​​papież doświadczał "częstych ataków demonicznych". Franciszek opisał trzy momenty, w których miał wizje diabła: dwa z czasów, gdy był arcybiskupem Buenos Aires, oraz jeden z 2018 roku, kiedy był już papieżem.

Jak donosi portal telewizji CNN, papież Franciszek zanotował, że "nie potrafi zapomnieć jego [szatana - red.] oczu", gdy "widział" go z samochodu w drodze do domu oraz podczas mszy świętej. Po raz trzeci był przekonany o tym, że widział diabła po powrocie z wizyty w Chile w 2018 roku. Wizji demona miał doświadczyć podczas spotkania [udostępniony fragment nie rozstrzyga, o jakie spotkanie chodziło - red.].

"Tak jak nie potrafię zapomnieć jego oczu z dwóch poprzednich sytuacji, tak w tym przypadku nie mogę zapomnieć potężnej chrapliwości jego głosu. Pan dał mi możliwość opuszczenia tego spotkania i w ten sposób mnie uwolnił" - napisał Franciszek 24 stycznia 2021 roku.

Z kolei w notatce z czerwca 2018 roku, jak opisuje Reuters, Franciszek wspomniał o wizji piekła: "Zeszłej nocy zobaczyłem wejście do piekła. Zajrzałem do środka i przeraziło mnie to" - napisał. Dodał, że chwycił za różaniec. "Dziękuję Panu za tę pomoc" - zanotował.

Papież Franciszek Źródło zdjęcia: ANGELO CARCONI/EPA/PAP

Kryzys duchowy papieża Franciszka

Z publikacji wynika, że w latach 2021-2022 Franciszek przeżywał kryzys duchowy związany z pokusą władzy lub "ciekawością" jej posiadania, który częściowo wynikał z nadmiernej aktywności i poczucia samowystarczalności. Jak wyjaśnił papież, kryzys wiązał się również z "problemami związanymi ze sprawowaniem rządów, presją towarzyszącą podejmowaniu decyzji", a także "poczuciem opuszczenia".

CNN opisuje, że aby przeciwstawić się tej pokusie, starał się praktykować większą pokorę i cierpliwość, decydując się nawet na pozostawienie na stanowiskach w administracji Kościoła osób, które - w opinii innych - podważały jego pontyfikat.

Papież Franciszek Źródło zdjęcia: JIM HOLLANDER/EPA/PAP

"Pewnego razu, w mojej obecności, jeden z biskupów zapytał go, dlaczego nie zwolnił jeszcze pewnej osoby z Kurii Rzymskiej, która publicznie wypowiadała się o nim źle i realizowała własną agendę, odmienną od jego" - wspomina kardynał Fernandez.

"Po długiej ciszy odpowiedział, wyjaśniając, że odczuwał w głębi serca silne przekonanie, że Bóg nie chce, aby stał się marionetkarzem, który wykorzystuje i manipuluje ludźmi według własnych potrzeb. Wyjaśnił, że właśnie dlatego wolał pozwolić tej osobie pozostać na stanowisku" - dodaje jeden z najbliższych współpracowników Franciszka.

30 grudnia 2022 roku papież zapisał, że odrzucił pokusę traktowania "innych jak marionetek".

Osobiste dzienniki papieży są często niszczone

Kardynał Fernandez wyjaśnił, że celem publikacji dzienników jest ukazanie wewnętrznego życia Jorge Mario Bergoglio, który 13 marca 2013 roku został wybrany na papieża i przybrał imię Franciszek. Zapiski przedstawiają osobę, która była surowa wobec samej siebie, ale jednocześnie wymagała pełnego zaangażowania od wszystkich kapłanów - zwraca uwagę CNN.

Reuters zauważa, że większość ostatnich papieży wydawała polecenie zniszczenia swoich osobistych notatek po śmierci, choć część dokumentów Jana Pawła II została później udostępniona publicznie. Ostatnim papieżem, którego dzienniki opublikowano pośmiertnie, był Jan XXIII, który zmarł w 1963 roku.