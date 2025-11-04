Logo strona główna
Uzbrojeni w łuki i maczety napastnicy zaatakowali policję

W zachodniej części Ugandy doszło do skoordynowanych ataków na posterunki i koszary policji. W starciach z policją zginęło kilkunastu napastników, na kilku innych miejscowa ludność dokonała samosądu. Rannych zostało sześciu policjantów.

W sobotę wczesnym rankiem kilkadziesiąt osób uzbrojonych w maczety, łuki i kilka karabinów przeprowadziło skoordynowane ataki na posterunki i koszary policji w miastach Kasese i Rugendabara.

W starciach z policją zginęło kilkunastu napastników, na kilku innych miejscowa ludność dokonała samosądu. "Straty to co najmniej 20 osób" - poinformował w sobotę na konferencji prasowej w Kampali Felix Kulayigye, rzecznik ugandyjskich sił zbrojnych.

Policja zatrzymała również co najmniej 30 osób i wciąż poszukuje kolejnych.

Nie było ofiar wśród ludności cywilnej, ale rannych zostało sześciu policjantów - podał rzecznik lokalnej policji porucznik Joe Walusimbi we wpisie na platformie X, "Motywy działań bandytów pozostają przedmiotem śledztwa" - dodał.

Napięcia w Ugandzie

W południowo-zachodniej Ugandzie, gdzie doszło do ataku, od lat dochodzi do starć między siłami bezpieczeństwa a separatystycznymi bojówkami skupionymi wokół króla Charlesa Wesleya Mumbere, władającego królestwem Rwenzururu.

Cywile przed sądem wojskowym. "Projekt ustawy gotowy"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Cywile przed sądem wojskowym. "Projekt ustawy gotowy"

W listopadzie 2016 roku podczas walk między ugandyjskim wojskiem i policją a strażą króla zginęło ponad 100 osób, w tym 14 policjantów. Ale obecny prezydent Ugandy, szykujący się do reelekcji Yoweri Museveni, przed dwoma laty pojednał się z królem i obiecał, że rząd wybuduje mu nowy pałac, który zastąpi rezydencję zniszczoną podczas nalotu wojskowego w 2016 r.

W niedzielę władca odciął się od ataku, a premier królestwa w oświadczeniu prasowym potępił tę niewyjaśnioną napaść na posterunki policji jako "tchórzliwy i głęboko niepokojący czyn, który spowodował utratę życia, strach i chaos w całym regionie".

Autorka/Autor: asty/akw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: X/PoliceUg

Uganda
