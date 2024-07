Makabryczne odkrycie w czasie zbierania drewna na opał

Ugandyjskie dzieci, zbierające drewno na opał, odkryły w zaroślach w pobliżu wioski co najmniej 17 ludzkich czaszek zamkniętych w metalowych skrzyniach. Policja podała, że miejsce znaleziska - które znajduje się poza wioską Kabanga w dystrykcie Mpigi w środkowej Ugandzie - mogło pełnić funkcję świątyni, w której składano ofiary z ludzi.

Dzieci zbierające drewno na opał natknęły się w poniedziałek na jamę wypełnioną metalowymi skrzyniami, w których znajdowało się 17 ludzkich czaszek - poinformowały we wtorek służby.

Tabula oskarżany o morderstwa

Policja uznała, że najprawdopodobniej to Tabula, który zbiegł do sąsiedniej Tanzanii, zabił wcześniej osoby, których czaszki zostały znalezione przez dzieci lub mogli to zrobić jego wyznwacy.