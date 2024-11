Tydzień szukali domniemanego zabójcy. Znaleźli jego auto i ciało

Funkcjonariusze znaleźli w lesie w Górnej Austrii ciało podejrzewanego o zastrzelenie dwóch osób, w tym burmistrza miasta Arnreit. Policyjna obława trwała prawie tydzień. Wszystko wskazuje na to, że mężczyzna popełnił samobójstwo.

Ponad 250 funkcjonariuszy uczestniczyło w obławie

Obława na Drexlera trwała od poniedziałku, kiedy to prawdopodobnie w wyniku prywatnego sporu zastrzelił dwie osoby, a następnie uzbrojony zbiegł własnym samochodem do pobliskiego lasu. W piątek w pobliżu miejsca zbrodni funkcjonariusze odnaleźli pojazd należący do domniemanego sprawcy.