Portal informuje też, że pracowników instytucji budżetowych zmusza się do udziału w prezentacjach oraz do zakupu najnowszego dzieła prezydenta. W ubiegłym roku media informowały o podobnych promocjach władz - wówczas zmuszano urzędników do zakupu zegarków z podobiznami prezydenta Serdara Berdimuchamedowa oraz jego ojca Gurbanguly.

Pisarskie zacięcie turkmeńskich przywódców

Obywatele zmuszeni do znajomości "Księgi duszy"

Tradycję pisania książek zapoczątkował pierwszy prezydent Turkmenistanu Saparmurat Nijazow, zwany Turkmenbaszą (Ojcem Turkmenów), który rządził krajem od jego powstania w 1991 r. aż do swojej śmierci w 2006. Napisał on kilka książek polityczno-ideologicznych, z których najbardziej znana jest "Ruchnama" - "Księga duszy".

Za życia Nijazowa i kilka lat po jego śmierci znajomość książki była wymagana od wszystkich obywateli - egzamin na prawo jazdy zaczynał się od znajomości księgi, dopiero po udowodnieniu jej znajomości można było przystąpić do części teroretycznej egzaminu właściwego. Dzieło to doczekało się za życia Nijazowa pomnika w centrum Aszchabadu, umiejscowionego na obracającym się postumencie.

"Ruchnama" była w zamierzeniu autora "moralną konstytucją Turkmenów" i zawierała oprócz nakazów i zakazów dotyczących życia codziennego szereg ciekawych twierdzeń, jak to, że Turkmeni wynaleźli koło, a następnie furmankę, co walnie przyczyniło się do rozwoju światowego handlu, a ich przodkowie przyczynili się do założenia około 70 państw w Azji i Europie.