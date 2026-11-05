Świat Turecki żołnierz zginął na granicy z Iranem Oprac. Kuba Koprzywa |

Benjamin C. Fortna: Turcja miałaby problem, gdyby Kurdowie wywalczyli niepodległość w Iranie Źródło wideo: TVN24+ Źródło zdj. gł.: Abaca Press / Forum

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Kontradmirał Zeki Akturk, rzecznik ministerstwa obrony Turcji, przekazał, że do zdarzenia doszło 31 października w okolicy miasta Yuksekova w prowincji Hakkari. Żołnierz piechoty Yusuf Sait Unlu zginął w wyniku ostrzału z terytorium Iranu.

Tureccy żołnierze na granicy z Iranem (zdjęcie ilustracyjne) Źródło zdjęcia: Abaca Press / Forum

Turecki żołnierz zginął na granicy z Iranem

Ministerstwo podało, że żołnierz próbował zapobiec nielegalnemu przekroczeniu granicy. Wojskowy został ranny w wyniku ostrzału i przetransportowano go śmigłowcem do szpitala, gdzie zmarł.

Jak dodano, we wtorek na miejscu zdarzenia spotkali się przedstawiciele władz tureckich i irańskich. - Kontynuujemy działania, które są prowadzone w ścisłej koordynacji z władzami Iranu i mają na celu pełne wyjaśnienie wszystkich aspektów tej sprawy - zaznaczył Akturk.

W rejonie przygranicznym na południowym wschodzie Turcji wielokrotnie dochodziło w przeszłości do incydentów z udziałem grup zbrojnych lub przemytników i tureckich sił bezpieczeństwa.

Prowincja Hakkari była też jednym z punktów zapalnych w konflikcie Turcji z terrorystyczną Partią Pracujących Kurdystanu (PKK). Nic jednak nie wskazuje na to, by sobotnia strzelanina miała związek z tą organizacją, która jest zaangażowana w rozmowy pokojowe z rządem w Ankarze.