Turecki żołnierz zginął na granicy z Iranem
Kontradmirał Zeki Akturk, rzecznik ministerstwa obrony Turcji, przekazał, że do zdarzenia doszło 31 października w okolicy miasta Yuksekova w prowincji Hakkari. Żołnierz piechoty Yusuf Sait Unlu zginął w wyniku ostrzału z terytorium Iranu.
Turecki żołnierz zginął na granicy z Iranem
Ministerstwo podało, że żołnierz próbował zapobiec nielegalnemu przekroczeniu granicy. Wojskowy został ranny w wyniku ostrzału i przetransportowano go śmigłowcem do szpitala, gdzie zmarł.
Jak dodano, we wtorek na miejscu zdarzenia spotkali się przedstawiciele władz tureckich i irańskich. - Kontynuujemy działania, które są prowadzone w ścisłej koordynacji z władzami Iranu i mają na celu pełne wyjaśnienie wszystkich aspektów tej sprawy - zaznaczył Akturk.
W rejonie przygranicznym na południowym wschodzie Turcji wielokrotnie dochodziło w przeszłości do incydentów z udziałem grup zbrojnych lub przemytników i tureckich sił bezpieczeństwa.
Prowincja Hakkari była też jednym z punktów zapalnych w konflikcie Turcji z terrorystyczną Partią Pracujących Kurdystanu (PKK). Nic jednak nie wskazuje na to, by sobotnia strzelanina miała związek z tą organizacją, która jest zaangażowana w rozmowy pokojowe z rządem w Ankarze.