Inflacja w Turcji sięgnęła 70 procent. Komentarze ekspertów

Inflacja w Turcji sięga szczytów. Ziemniaki podrożały o 300 procent, drób o 120 procent, chleb o 85 procent, pomidory o 150 procent. - Inflacja w Turcji osiągnęła 70 procent według oficjalnych danych, ale dane, które podają niezależni ekonomiści tureccy mówią wyraźnie o 142 procentach - mówi ekonomista profesor Marian Noga. Jeżeli ktoś ma jakieś oszczędności, próbuje je zainwestować na przykład w nieruchomości - przez to znalezienie w kraju mieszkania, do zakupu czy nawet wynajmu, graniczy z cudem. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Blisko 70 procent - trudno to sobie wyobrazić, ale właśnie tyle wynosi inflacja w Turcji. - Zdrożało wszystko. Ceny rosną z dnia na dzień. Jak rozmawiam z mamą, to ciągle narzeka, że jest masakra - mówi Umit Turanli, Turek mieszkający w Polsce.

70 procent robi wrażenie, ale jeszcze większe robi to, jak bardzo drożeje żywność. Ziemniaki podrożały o 300 procent, drób o 120 proc., chleb o 85 proc., pomidory o 150 proc. Ta lista jest długa i nie mówimy o towarach luksusowych, mięsie czy owocach morza, tylko o podstawowych produktach żywieniowych.

Rosnące ceny w Turcji

Każde wyjście do sklepu oznacza nieprzyjemną niespodziankę. - Dla Turków to jest bardzo ciężki czas i niestety nie stać ich na nic teraz - podkreśla Umit Turanli, który od kilku lat mieszka i pracuje w Polsce, ale cała jego rodzina została w Turcji. Często odwiedza bliskich i wie z pierwszej ręki, jak drogie stało się ich życie.

- Tyle kosztuje paliwo w Turcji: olej napędowy ponad 24 liry, benzyna 25 lir. W porównaniu z ubiegłym rokiem litr kosztował od 7 do 9 lir. To wzrost o 300 nawet 400 procent. Wszyscy narzekają na te podwyżki, ale nie mamy na nie wpływu, musimy się z tym pogodzić - mówi Tuncay Kulunk.

Siostra Umita w jednym ze sklepów spożywczych pokazała ceny oleju spożywczego - obecnie kosztują od 154 lir do nawet 176 lir, a zaledwie miesiąc temu ten sam produkt był o 70 lir tańszy.

- Lira turecka zaczęła się osłabiać w stosunku do dolara i w ciągu roku osłabiła się o 87 procent. Jeżeli chodzi o inne kraje, osłabianie walut jest w granicach między 1 a 5 procent - wyjaśnia profesor Marian Noga.

Drastyczny wzrost cen mieszkań w Turcji

Jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś oszczędności, to próbuje szybko je zainwestować na przykład w nieruchomości. A przez to znalezienie w Turcji mieszkania do zakupu czy nawet wynajmu, graniczy z cudem.