Erdogan o trzęsieniu ziemi "silnym jak bomby atomowe"

Recep Tayyip Erdogan stwierdził również, że w południowych regionach Turcji setki tysięcy budynków nie nadają się do zamieszkania. Zapewnił jednocześnie, że jego rząd będzie kontynuował prace, dopóki ostatnia osoba nie zostanie uratowana z ruin w obszarze dotkniętym trzęsieniem ziemi.

Trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,8 w nocy z 5 na 6 lutego nawiedziło południowo-wschodnią Turcję i północną Syrię . Kataklizm spowodował ogromne zniszczenia na kilkusetkilometrowym odcinku od syryjskiego miasta Hama do tureckiego Diyarbakir. Potem nastąpiło jeszcze kilkadziesiąt słabszych wstrząsów.

Ponad 41 tysięcy ofiar

Według najnowszych danych liczba ofiar śmiertelnych w Turcji wynosi 35418 osób, a w Syrii 5714 - łącznie ponad 41 tysięcy. Tymczasem po 208 godzinach od największego wstrząsu w tureckim mieście Antiochia spod gruzów wydobyto 65-letniego mężczyznę oraz młodą dziewczynę, tym samym liczba uratowanych spod gruzów w ósmym dniu po katastrofie wzrosła do dziewięciu - poinformował Reuters.

Turecki rząd mierzy się z odpowiedzialnością i krytyką

W ostatnich dniach Erdogan odwiedzał niektóre z obszarów najbardziej dotkniętych kataklizmem. Podkreślał, że do katastrofy o takiej skali nie da się w pełni przygotować, ale jednocześnie przyznał się do początkowych niedociągnięć w reakcji rządu na trzęsienie ziemi. - Doświadczyliśmy pewnych problemów w pierwszej reakcji na trzęsienie ziemi, ale obecnie pracujemy już normalnie - stwierdził. Erdogan mówił też, że setki tysięcy budynków w południowej Turcji nie nadają się do zamieszkania, w związku z tym, jak zapewnił, władze podejmą w ciągu kilku tygodni kroki w celu rozpoczęcia odbudowy zniszczonych miast.