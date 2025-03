Protestujący w Turcji zebrali się pod sądem, który następnie wydał nakaz aresztowania burmistrza Stambułu Ekrema Imamoglu Źródło: Reuters

Sąd zdecydował o zastosowaniu tymczasowego aresztowania wobec burmistrza Stambułu Ekrema Imamoglu, głównego politycznego rywala prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana. W związku z jego zatrzymaniem od środy w różnych częściach kraju trwają protesty. Dzień przed zatrzymaniem odebrano mu dyplom ukończenia studiów wyższych, co formalnie uniemożliwia mu ubieganie się o urząd prezydenta. Lider Republikańskiej Partii Ludowej Ozgur Ozel sprzeciwił się zakazowi zgromadzeń i zapowiedział kontynuację protestów.

Ekrem Imamoglu, burmistrz Stambułu, polityk opozycyjnej Republikańskiej Partii Ludowej (CHP), został zatrzymany w środę w dwóch sprawach dotyczących korupcji oraz związków z terroryzmem. Polityk skończył w sobotę składanie zeznań na komendzie policji, a wieczorem tego dnia został przewieziony do sądu na dalsze przesłuchania. Imamoglu stanowczo zaprzecza zarzutom.

Turecka prokuratura zwróciła się w nocy z soboty na niedzielę do sądu z wnioskiem o aresztowanie burmistrza i czterech jego współpracowników. Imamoglu w piątek i sobotę składał zeznania na policji. W sobotę stanął przed sądem.

W niedzielę tureckie media poinformowały, że sąd w Stambule wydał oficjalny nakaz aresztowania Imamoglu w sprawie dotyczącej korupcji i zdecydował, że polityk trafi do więzienia na czas śledztwa. Osobna decyzja dotycząca zarzutów o powiązania z terroryzmem nie została jeszcze podjęta - przekazała agencja Reutera.

Lider tureckiej opozycji aresztowany i oskarżony. Opozycja nie ma wątpliwości o co chodzi Źródło: Justyna Zuber/Fakty o Świecie TVN24 BiS

Zatrzymanie polityka wywołało falę protestów w kilku miastach Turcji. Zapowiadano, że Imamoglu zostanie najprawdopodobniej wybrany w niedzielnych prawyborach w CHP na kandydata partii w wyborach prezydenckich w 2028 roku. Demonstranci, odpowiadając na wezwanie burmistrza Stambułu i CHP, wyszli na ulice największej tureckiej metropolii również w sobotę.

Protestujący przybyli do położonego w europejskiej części Stambułu parku Sarachane z tysiącami tureckich flag i podobizn pierwszego prezydenta kraju i założyciela CHP, Mustafy Kemala Ataturka. Podczas manifestacji skandowano hasła wymierzone w prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana, wyrażające poparcie dla zatrzymanego Imamoglu czy podkreślające emocjonalny związek zebranych z Ataturkiem - "ojcem Turków". "Nie mam kilku młodości, tylko tę" - pisano na wielu transparentach. Większość z protestujących stanowili młodzi, chociaż w tłumie znajdowało się też wiele rodzin czy osób starszych. - Jestem tu dla swoich wnuków - podkreśliła na niesionym nad głową kawałku kartonu seniorka.

Kolejna noc protestów w Ankarze Źródło: EPA

Wbrew zakazowi zgromadzeń

W tłumie manifestujących dziesiątki osób sprzedawało posiłki, flagi lub rozdawało jednorazowe maski - część demonstrantów zakrywała twarze w obawie przed gazem łzawiącym lub nagraniem ich wizerunku przez służby. Jeden z mężczyzn tańczył przed kordonem policji tradycyjny turecki taniec - zeybek - a członkini parlamentu z ramienia CHP wręczała funkcjonariuszom simit, popularny w Turcji wypiek pokryty ziarnami sezamu. Młody mężczyzna oświadczył się przed rzędem policyjnych tarcz swojej dziewczynie. Para wzniosła następnie transparent do swoich przyszłych dzieci: "Nie martwcie się, Wasi rodzice tutaj byli". Do tłumu zgromadzonych przemówił lider CHP Ozgur Ozel, który stwierdził, że "nie interesuje go zakaz zgromadzeń" i "tysiące osób będzie nadal wychodzić na protesty". Zakaz został w sobotę przedłużony do czwartku. Polityk opowiedział rozmowę z przedstawicielami Imamoglu, przez których zapytał go, jak może pomóc. "Oczekiwałem, że poprosi o ochronę rodziny, ale powiedział, że najważniejsze są dla niego jutrzejsze prawybory i chce, żebyśmy skupili się na ich przeprowadzeniu" - przyznał Ozel.

Zatrzymanie burmistrza

Imamoglu został zatrzymany w środę w związku - jak podano - ze sprawami dotyczącymi korupcji i powiązań z organizacją terrorystyczną. W odpowiedzi na areszt jego zwolennicy organizują od środy masowe protesty w największych miastach kraju.

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan, który wygrał drugą turę wyborów w 2023 roku z kandydatem Republikańskiej Partii Ludowej, oświadczył w piątek, że rząd nie podda się "terrorowi ulicy". Władze Turcji zwracają uwagę na niezależność sądów, a wezwania do protestów określają nieodpowiedzialnymi.

Imamoglu jest kluczową postacią opozycji i potencjalnym kontrkandydatem prezydenta Erdogana, który sprawuje w Turcji wieloletnie rządy.

Większość z protestujących stanowili młodzi Źródło: EPA