Media: w pożarze zginęły całe rodziny, przed śmiercią dzwonili do krewnych

Media przytaczają pierwsze wstrząsające historie ofiar. Jedna z nich, Zehra Sena Gultekin, zadzwoniła w czasie pożaru do matki, by się z nią pożegnać. Zehra niedługo później zmarła w pożarze u boku męża, trojga dzieci i dziewięciorga innych członków rodziny - napisał "Hurriyet Daily News". Siedmioro członków swojej rodziny - dzieci, ich małżonków i troje wnuków - stracił z kolei jeden z prawników w prowincji Bolu.

Pożar hotelu w Turcji. Śledztwo w sprawie

Akcję gaśniczą utrudniało położenie hotelu. Stoi on na stromym zboczu. Strażacy mieli problem z dotarciem do osób uwięzionych na najwyższych piętrach. Obiekt był częściowo zbudowany z drewna. Miał on nie spełniać odpowiednich środków bezpieczeństwa. Osoby, którym udało się wydostać z pożaru, mówią o braku działających alarmów i gaśnic oraz problemach z dostępem do wyjść ewakuacyjnych.