Zatrzymana za obrazę prezydenta. Niespodziewany finał tureckich wakacji

Według holenderskiego dziennik "De Telegraaf" kobieta, która przebywała na wakacjach na południowym wybrzeżu Turcji , została sfilmowana telefonem komórkowym w kawiarni, gdy wypowiadała się obraźliwie na temat Erdogana. Z relacji tureckiego dziennika "Milliyet" wynika, iż 42-latka ostro krytykowała tureckiego prezydenta, a świadkowie mieli zgłosić to policji. "Po ustaleniu tożsamości kobiety policja podjęła decyzję o jej zatrzymaniu pod zarzutem znieważenia prezydenta Turcji" - informuje "Milliyet".

Kolejny przypadek

To już kolejny taki przypadek, od kiedy rok temu turecki sąd nakazał aresztowanie na czas procesu 52-letniej dziennikarki telewizyjnej Sedef Kabas w związku z zarzutami znieważenia prezydenta kraju Recepa Tayyipa Erdogana, za co grozi od roku do czterech lat więzienia.