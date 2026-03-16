Będzie opinia TSUE w sprawie polskiego Sądu Najwyższego

Żurek: neosędziowie Sądu Najwyższego muszą ponieść odpowiedzialność finansową Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu w poniedziałek odbyła się rozprawa dotycząca skutków ewentualnych nieprawidłowości przy powołaniu niektórych sędziów polskiego Sądu Najwyższego.

Trybunał ma rozstrzygnąć, czy w składzie orzekającym i kierownictwie Sądu Najwyższego mogą zasiadać tak zwani neosędziowie. Sprawa została pierwotnie zainicjowana w 2018 roku przez ówczesnego sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie, a obecnego ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. TSUE już zresztą wydał orzeczenie w tej sprawie w 2021 roku, ale nie zostało ono wdrożone przez Sąd Najwyższy. Dlatego sprawa toczy się do dziś.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej Źródło: Shutterstock

Najpierw opinia, później wyrok

Rozprawa przez TSUE rozpoczęła się o godzinie 14.30 i zakończyła przed godziną 17. Na sali obecni byli między innymi pełnomocnicy Waldemara Żurka, adwokaci Sylwia Gregorczyk-Abram i Michał Wawrykiewicz, a także: przedstawiciel Prokuratury Krajowej, Komisji Europejskiej i Rzecznika Praw Obywatelskich. - Było dużo pytań - powiedział tuż po rozprawie Wawrykiewicz.

16 lipca opinię w sprawie wyda rzecznik generalny TSUE. Kolejnym krokiem będzie wyrok.

Opinie rzeczników generalnych TSUE poprzedzają wyroki trybunału i są propozycją rozstrzygnięcia. Sędziowie zazwyczaj podtrzymują stanowisko przyjęte przez rzeczników, ale nie jest to wiążące.

Opracował Kuba Koprzywa /akw