Kilkaset osób zginęło, tysiące zostało rannych w trzęsieniach ziemi
Podwójne trzęsienie ziemi nawiedziło Wenezuelę w nocy ze środy na czwartek. W piątek pełniąca obowiązki prezydenta kraju Delcy Rodriguez przekazała najnowsze informacje dotyczące liczby ofiar śmiertelnych i rannych. Zginęło co najmniej 589 osób, a ponad 2980 zostało rannych. Wcześniej, w nocy z czwartku na piątek, Ministerstwo Zdrowia w Caracas informowało o 235 ofiarach śmiertelnych.
- Będziemy ratować osoby, które utknęły pod gruzami. (...). Pracujemy nad tym bez wytchnienia - powiedziała Rodriguez.
Trzęsienia ziemi w Wenezueli
Amerykańska Służba Geologiczna (USGS) poinformowała, że epicentrum obu trzęsień ziemi znajdowało się około 170 km na zachód od Caracas. Według USGS pierwsze trzęsienie miało magnitudę 7,2, a 39 sekund później nastąpił silniejszy wstrząs o magnitudzie 7,5.
USGS podała, że były to najsilniejsze wstrząsy na tym obszarze (w promieniu około 250 km od epicentrum) od początku XX wieku. W całej północnej Wenezueli w ciągu ostatniego stulecia odnotowano pięć trzęsień ziemi o magnitudzie 7,0 lub większej.
Podwójne trzęsienie ziemi, w połączeniu z płytkimi ruchami sejsmicznymi, spowodowało, że zniszczenia są tak silne - przekazał agencji AP Marcos Ferreira, geofizyk i badacz z Brazylijskiej Służby Geologicznej.