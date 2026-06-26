Świat Kilkaset osób zginęło, tysiące zostało rannych w trzęsieniach ziemi Oprac. Justyna Sochacka |

Skutki trzęsienia ziemi w Wenezueli Źródło wideo: ENEX Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/Boris Vergara

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Podwójne trzęsienie ziemi nawiedziło Wenezuelę w nocy ze środy na czwartek. W piątek pełniąca obowiązki prezydenta kraju Delcy Rodriguez przekazała najnowsze informacje dotyczące liczby ofiar śmiertelnych i rannych. Zginęło co najmniej 589 osób, a ponad 2980 zostało rannych. Wcześniej, w nocy z czwartku na piątek, Ministerstwo Zdrowia w Caracas informowało o 235 ofiarach śmiertelnych.

- Będziemy ratować osoby, które utknęły pod gruzami. (...). Pracujemy nad tym bez wytchnienia - powiedziała Rodriguez.

Trzęsienie ziemi w Wenezueli Trzęsienie ziemi w Wenezueli Źródło zdjęcia: RONALD PENA R/EPA/PAP Trzęsienie ziemi w Wenezueli Źródło zdjęcia: RONALD PENA R/EPA/PAP Trzęsienie ziemi w Wenezueli Źródło zdjęcia: RONALD PENA R/EPA/PAP Trzęsienie ziemi w Wenezueli Źródło zdjęcia: RONALD PENA R/EPA/PAP Skutki trzęsienia ziemi w Wenezueli Źródło zdjęcia: BORIS VERGARA/EPA/PAP Akcja ratunkowa po trzęsieniu ziemi w Wenezueli Źródło zdjęcia: RONALD PENA R/EPA/PAP Trzęsienie ziemi w Wenezueli Źródło zdjęcia: RONALD PENA R/EPA/PAP Trzęsienie ziemi w Wenezueli Źródło zdjęcia: RONALD PENA R/EPA/PAP Trzęsienie ziemi w Wenezueli Źródło zdjęcia: RONALD PENA R/EPA/PAP Trzęsienie ziemi w Wenezueli Źródło zdjęcia: RONALD PENA R/EPA/PAP Trzęsienie ziemi w Wenezueli Źródło zdjęcia: RONALD PENA R/EPA/PAP Trzęsienie ziemi w Wenezueli Źródło zdjęcia: RONALD PENA R/EPA/PAP Trzęsienie ziemi w Wenezueli Źródło zdjęcia: RONALD PENA R/EPA/PAP

Trzęsienia ziemi w Wenezueli

Amerykańska Służba Geologiczna (USGS) poinformowała, że epicentrum obu trzęsień ziemi znajdowało się około 170 km na zachód od Caracas. Według USGS pierwsze trzęsienie miało magnitudę 7,2, a 39 sekund później nastąpił silniejszy wstrząs o magnitudzie 7,5.

USGS podała, że były to najsilniejsze wstrząsy na tym obszarze (w promieniu około 250 km od epicentrum) od początku XX wieku. W całej północnej Wenezueli w ciągu ostatniego stulecia odnotowano pięć trzęsień ziemi o magnitudzie 7,0 lub większej.

Podwójne trzęsienie ziemi, w połączeniu z płytkimi ruchami sejsmicznymi, spowodowało, że zniszczenia są tak silne - przekazał agencji AP Marcos Ferreira, geofizyk i badacz z Brazylijskiej Służby Geologicznej.

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