W wieczornym przemówieniu Wołodymyr Zełenski przekazał, że wkrótce mianuje osobę, która stanie na czele nowej administracji wojskowej zarządzającej Odessą.

Jak podał na podstawie nieoficjalnych informacji Reuters, prócz Hennadija Truchanowa obywatelstwa pozbawione miały zostać dwie inne osoby. Ukraińska telewizja, powołując się na swoje źródło, przekazała, że to Oleg Cariow, były poseł z partii OPZZ (Opozycyjna Platforma - Za Życie) oraz tancerz baletowy Siergiej Połunin.

Powód? Wszystkie te osoby mają posiadać rosyjskie obywatelstwo.

Mer Odessy zaprzeczył, że ma rosyjski paszport i stwierdził, że skieruje sprawę do sądu. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy twierdzi z kolei, że ma dowody.

Zełenski: dekret został podpisany

We wtorek Zełenski oświadczył, że potwierdzono posiadanie obywatelstwa rosyjskiego przez niektóre osoby, nie precyzując jednak, o jakie osoby chodzi i jakie stanowiska zajmują.

Wołodymyr Zełenski Źródło: X.com/@ZelenskyyUa

"Szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Wasyl Maluk złożył raport dotyczący przeciwdziałania rosyjskim sieciom agentur i kolaborantom w regionach przyfrontowych, przygranicznych i na południu naszego państwa. Potwierdzono również posiadanie obywatelstwa rosyjskiego przez niektóre osoby - przygotowano odpowiednie decyzje w ich sprawie. Dekret został podpisany" - napisał prezydent w Telegramie.

Kim są Truchanow, Cariow i Połunin

W poniedziałek Truchanow stwierdził, że obawia się pozbawienia go obywatelstwa Ukrainy i że przygotowywana jest przeciw niemu akcja dezinformacyjna dotycząca rzekomego posiadania przez niego obywatelstwa rosyjskiego. Zaznaczył, że ten wątek jest poruszany od 2014 roku, a wszystkie właściwe organy Ukrainy go sprawdziły.

Oleg Cariow to były ukraiński polityk i biznesmen, deputowany Rady Najwyższej, który po 2014 roku poparł rosyjską agresję i został oskarżony o zdradę stanu. Obecnie uznawany jest za kolaboranta Kremla.

Siergiej Połunin, który urodził się w Chersoniu, to znany rosyjski tancerz baletowy. W ostatnich latach zasłynął z kontrowersyjnych, prorosyjskich wypowiedzi oraz otwartego poparcia dla przywódcy Rosji Władimira Putina.

