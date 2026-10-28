Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Nowe ustalenia w sprawie ucieczki Flavia Bolsonaro. Plan powstał przed wyborami

|
Bolsonaro przybywa na lotnisko Opa-locka Executive Airport na Florydzie
Wybory prezydenckie w Brazylii
Źródło wideo: Kontakt24 / Zuzanna
Źródło zdj. gł.: Reuters
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Wyjazd Flavia Bolsonaro z Brazylii miał być przygotowywany już kilka tygodni przed wyborami. Jak ustalił dziennik "O Globo", głównym organizatorem był brat polityka Eduardo Bolsonaro, który prowadził rozmowy z przedstawicielami administracji Donalda Trumpa.

Flavio Bolsonaro, syn skazanego na więzienie, byłego prezydenta Brazylii Jaira Bolsonaro, w niedzielę przegrał drugą turę wyborów prezydenckich z Luizem Inaciem Lulą da Silvą. Tuż po tym opuścił Brazylię wbrew sądowemu zakazowi wyjazdu z kraju. W środę wylądował w Miami na Florydzie. Towarzyszyły mu żona i dwie córki.

Według "O Globo", jego wyjazd nie był spontaniczną decyzją podjętą po ogłoszeniu wyników wyborów. Możliwość opuszczenia Brazylii miała być rozważana już kilka tygodni wcześniej, jako rozwiązanie na wypadek przegranej.

Flavio Bolsonaro
Flavio Bolsonaro
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ANDRE BORGES

Brat Bolsonaro miał przygotowywać wyjazd od tygodni

Z ustaleń brazylijskiego dziennika wynika, że kluczową rolę w przygotowaniach odegrał Eduardo Bolsonaro, który od ubiegłego roku mieszka w Stanach Zjednoczonych. W rozmowach z przedstawicielami administracji Trumpa miał uczestniczyć również były prezenter telewizyjny Paulo Figueiredo.

Kontakty miały dotyczyć możliwości przyjęcia Flavia Bolsonaro i jego rodziny w USA w przypadku wyborczej porażki. Jak podał "O Globo", pierwotny plan przewidywał nawet możliwość opuszczenia Brazylii trasą prowadzącą przez Wenezuelę. Nie potwierdzono jednak, aby polityk rzeczywiście skorzystał z tego wariantu.

BBC prześledziła trasę Bolsonaro. Przez Argentynę i Ekwador

Nowe informacje o podróży polityka przedstawiło BBC, które przeanalizowało dane lotnicze oraz komunikaty argentyńskich władz migracyjnych.

Według argentyńskiej Krajowej Dyrekcji Migracji, Bolsonaro przekroczył granicę Brazylii z Argentyną drogą lądową we wtorek o godzinie 22.50 czasu lokalnego. Towarzyszyły mu żona Fernanda oraz córki Luiza i Carolina. Następnie rodzina pojechała na lotnisko w Puerto Iguazu, skąd odleciała prywatnym odrzutowcem należącym do floty firmy Baires Fly.

Dane serwisu Flightradar24, przeanalizowane przez BBC, wskazują, że samolot Gulfstream G400 wystartował z Argentyny w środę o godzinie 3.18 czasu uniwersalnego. Pierwszym przystankiem było Guayaquil w Ekwadorze, gdzie maszyna zatrzymała się na tankowanie.

Bolsonaro przybywa na lotnisko Opa-locka Executive Airport na Florydzie
Bolsonaro przybywa na lotnisko Opa-locka Executive Airport na Florydzie
Źródło zdjęcia: Reuters

Około godziny 9 czasu uniwersalnego odrzutowiec ponownie wystartował, tym razem w kierunku Stanów Zjednoczonych. Przed godziną 13.30 wylądował na lotnisku Miami-Opa Locka Executive Airport na Florydzie.

Trasę przez Argentynę i Ekwador potwierdzają również dane lotnicze opisywane przez media brazylijskie i argentyńskie.

Bolsonaro pojawił się w Miami. Wcześniej nie było wiadomo, gdzie przebywa

Po wylądowaniu na Florydzie Bolsonaro został sfotografowany podczas opuszczania samolotu. Na lotnisku czekali na niego fotoreporterzy.

Bolsonaro przybywa na lotnisko Opa-locka Executive Airport na Florydzie
Bolsonaro przybywa na lotnisko Opa-locka Executive Airport na Florydzie
Źródło zdjęcia: Reuters

Jak relacjonowało BBC, jego pojawienie się w Miami zakończyło część spekulacji dotyczących miejsca pobytu byłego kandydata na prezydenta. Po niedzielnych wyborach przez blisko dwie doby nie pokazywał się publicznie.

Nie jest natomiast jasne, czy Floryda pozostanie jego ostatecznym miejscem pobytu, czy też planuje dalszą podróż.

Wyjechał mimo unieważnienia paszportów

Bolsonaro opuścił kraj po przegranych wyborach oraz decyzji brazylijskiego Sądu Najwyższego nakazującej mu oddanie jego dwóch paszportów - brazylijskiego i włoskiego. Decyzja była związana z prowadzonymi wobec niego postępowaniami dotyczącymi podejrzeń o przestępstwa finansowe.

Flavio Bolsonaro przegrał w drugiej turze wyborów prezydenckich w Brazylii
Flavio Bolsonaro przegrał w drugiej turze wyborów prezydenckich w Brazylii
Źródło zdjęcia: Isaac Fontana/PAP/EPA

Polityk nie przekazał dokumentów w wyznaczonym terminie, w związku z czym zostały one unieważnione. Wcześniej zapewniał, że nie zamierza opuszczać Brazylii. Nie usłyszał zarzutów w śledztwie dotyczącym podejrzenia prania pieniędzy i zaprzeczał nieprawidłowościom.

Amerykański Departament Stanu zadeklarował wydanie wiz Bolsonaro i członkom jego rodziny. Donald Trump publicznie poparł możliwość ich przyjazdu do USA, a także zakwestionował przebieg brazylijskich wyborów, nie przedstawiając dowodów na nieprawidłowości.

Sam Bolsonaro zapowiedział wcześniej zakwestionowanie wyniku wyborów. Dotychczas nie komentował publicznie szczegółów swojej podróży ani dalszych planów.

Źródło: BBC, PAP
Udostępnij:
Tagi:
BrazyliaUSAFlavio Bolsonaro
Czytaj także:
Sztuczna inteligencja
Od dzisiaj można składać skargi na AI. "Bardzo ciekawa regulacja, unikalna w Europie"
BIZNES
morze czarne statek shutterstock_2600765719
Transport zboża wznowiony. Jest zgoda Rosji
BIZNES
imageTitle
"To epidemia". Kontuzja goni kontuzję na początku sezonu NBA
EUROSPORT
Donald Tusk - Szymon Hołownia
"Premier musiał go przytemperować". Rozgrywki w koalicji
Marcin Złotkowski
Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek
Próba naruszenia tajemnicy dziennikarskiej? Reagują Waldemar Żurek i RPO
Kujawsko-Pomorskie
Marihuanę postanowili zapalić przed siedzibą straży miejskiej
Palili przed siedzibą strażników miejskich. To nie były "zwykłe papierosy"
WARSZAWA
portfel euro shutterstock_2066875919
Bank Światowy alarmuje. Ceny surowców mają jeszcze wzrosnąć
BIZNES
Zderzenie w Potyczy
Nie ustąpił pierwszeństwa, doszło do zderzenia
WARSZAWA
"Nie kupuj, adoptuj"
Agata Adamek adoptowała Malwę. "Coś mi podpowiedziało, że to musi być mój pies"
Polska
imageTitle
Drakońska kara dla krewkiego piłkarza Radomiaka
EUROSPORT
Cyklon Arnab dotarł do Indii
Ofiary śmiertelne i ogromne zniszczenia. Arnab uderzył
METEO
Szpital w Legnicy
Zgwałcił trzyletnią córkę partnerki. Usłyszał wyrok
Wrocław
hospicjum
Nowoczesne leki nie wystarczą. Pierwszy taki raport pokazuje dlaczego
Agata Daniluk
gaz palnik ogien shutterstock_2659035005
Najwyższe ceny od czterech lat. Co czeka Europę zimą
BIZNES
imageTitle
Poznaliśmy oficjalne hasło igrzysk olimpijskich Los Angeles 2028
Najnowsze
Przechodził przez balkony na dziesiątym piętrze, by uniknąć zatrzymania (zdjęcie ilustracyjne)
Zabójstwo w Tychach. Zatrzymano jedną osobę
Katowice
Miejsce w Gilowicach, gdzie ulica Zakopiańska "przełamuje się", za tym wzniesieniem zginął 12-letni Maks
Znak zniknął przez przypadek. 12-letni Maks nie żyje
Małgorzata Goślińska
Lwowska Rada Obwodowa
Uchwała w sprawie roku UPA nie weszła w życie
Katowice
Służby ratunkowe na miejscu zderzenia dwóch pociągów w pobliżu stacji Urda w prowincji Toledo
Dlatego doszło do katastrofy w Hiszpanii. Jest oficjalny komunikat
Znicze, jesień, Wszystkich Świętych
U jednych chłód, u innych - ciepło. Pogoda na Wszystkich Świętych
METEO
Mercedes samochody
Mercedes tnie koszty i stawia na USA. Co z Chinami
BIZNES
Atak w POLREGIO
Zaatakował kierownika pociągu, załoga zatrzasnęła napastnika w wagonie. Nagranie
Wrocław
Icchak Herzog
W Izraelu policzono większość głosów. Jest apel prezydenta
Świat
imageTitle
Coraz mniej niespodzianek. Które Polki pojadą na mistrzostwa Europy?
EUROSPORT
Kredyt umowa podpis dokument
Firma pożyczkowa pod lupą UOKiK-u. "Musieli jednocześnie zakupić drogie usługi"
BIZNES
Wybory w USA, uczestniczki wiecu w Teksasie
Komisja wyborcza w USA zaatakowana przez "wrogi podmiot"
BIZNES
Wózek dziecięcy (zdjęcie ilustracyjne)
Chciała sprzedać wózek, zgłosiła się "kupująca", zadzwonił "pracownik banku"
WARSZAWA
Zderzenie pociągów w Hiszpanii
"Napłynęły druzgocące wieści". Wpisy polskich polityków
Świat
Kable o łącznej długości ponad kilometra trafiły do punktu skupu złomu
Ukradł ponad kilometr kabli
WARSZAWA
Ruszył proces w sprawie wybuchu na Akademii Sztuki
Wybuch na uczelni, studentka zmarła. Rozpoczął się proces
Szczecin
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica