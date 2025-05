Taylor Swift odkupiła prawa do swoich sześciu pierwszych albumów

Taylor Swift nabyła prawa do swoich pierwszych albumów Źródło: Reuters

Taylor Swift ogłosiła tę nowinę w liście opublikowanym w piątek na swojej stronie internetowej.

"Cała muzyka, którą kiedykolwiek stworzyłam, teraz należy do mnie. Wszystkie moje teledyski. Wszystkie filmy z koncertów. Okładki albumu i zdjęcia. Niepublikowane utwory" - napisała artystka, dodając: "Powiedzenie, że to spełnienie mojego największego marzenia, jest w zasadzie dość powściągliwe. Moi fani, wiecie, jak ważne to było dla mnie".

Swift kupiła oryginalne nagrania od obecnego właściciela - Shamrock Capital. Nie ujawniono warunków finansowych transakcji.

"Od czasu, gdy dowiedziałam się, że to naprawdę się dzieje, wybuchałam łzami radości w losowych odstępach czasu" – napisała piosenkarka na swojej stronie internetowej.

Konflikt ciągnący się od 2019 roku

W 2004 roku 14-letnia Taylor Swift podpisała kontrakt płytowy z wytwórnią Big Machine. W zamian za zaliczkę wytwórnia przejęła prawa własności do głównych wersji jej sześciu pierwszych albumów. Jak pisze BBC, była to dość powszechna praktyka w erze sprzed ery streamingu, gdy artyści potrzebowali wsparcia wytwórni płytowej, by ich utwory były grane w radiu, a także, aby mogli produkować i dystrybuować płyty CD.

Umowa Swift z Big Machine wygasła w 2018 roku. Artystka podpisała wówczas kontrakt z Republic Records i Universal Music Group. Rok później Big Machine zostało sprzedane wytwórni Ithaca Holdings Scootera Brauna. Piosenkarka powiedziała, że ​​nie miała wówczas możliwości ich kupienia.

W listopadzie 2020 roku potentat muzyczny sprzedał swoje udziały w katalogu Swift funduszowi inwestycyjnemu Shamrock Holdings z Los Angeles. "To już drugi raz, kiedy moja muzyka została sprzedana bez mojej wiedzy" - komentowała wówczas artystka.

Wobec konfliktu o prawa do utworów, Swift nagrała ponownie cztery z sześciu pierwszych albumów. Znane są jako "Taylor's Versions".