Opóźnienie, czerwony dywan i przelot myśliwców. Trump przywitał Nawrockiego

Prezydent Karol Nawrocki przybył w środę przed godziną 17.30 czasu polskiego (z około półgodzinnym opóźnieniem) do Białego Domu. Od południowej strony rezydencji prezydentów USA przywitał go Donald Trump. Politycy przez kilka sekund ściskali dłonie, rozmawiali przez krótki moment oraz obejrzeli przelot F-16 i F-35 nad ich głowami. Następnie weszli razem do środka budynku.
Powitanie Karola Nawrockiego przez Donalda Trumpa
Zgodnie z harmonogramem wizyty, polska delegacja z prezydentem na czele wpisze się do księgi pamiątkowej. Bezpośrednie rozmowy obu prezydentów mają się rozpocząć ok. 25 minut po powitaniu, a następnie przewidziane jest spotkanie delegacji obu państw w formule lunchu roboczego.
Na godzinę 19.30 zaplanowano wypowiedź prezydenta Nawrockiego dla polskich mediów w Blair House, niedaleko Białego Domu, gdzie goszczeni są przywódcy przyjmowani przez amerykańskiego przywódcę.
Autorka/Autor: sz/ft
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: EPA/AARON SCHWARTZ