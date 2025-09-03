Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Opóźnienie, czerwony dywan i przelot myśliwców. Trump przywitał Nawrockiego

Karol Nawrocki i Donald Trump
Donald Trump powitał Karola Nawrockiego przed Białym Domem
Źródło: TVN24
Prezydent USA Donald Trump powitał przed Białym Domem głowę polskiego państwa Karola Nawrockiego. Politycy przywitali się na czerwonym dywanie, zamienili kilka zdań i obejrzeli pokaz lotniczy.

Prezydent Karol Nawrocki przybył w środę przed godziną 17.30 czasu polskiego (z około półgodzinnym opóźnieniem) do Białego Domu. Od południowej strony rezydencji prezydentów USA przywitał go Donald Trump. Politycy przez kilka sekund ściskali dłonie, rozmawiali przez krótki moment oraz obejrzeli przelot F-16 i F-35 nad ich głowami. Następnie weszli razem do środka budynku.

PROGRAM SPECJALNY ZE SPOTKANIA TRUMP-NAWROCKI W TVN24 i TVN24+ >>>

Koniec spotkania w Gabinecie Owalnym. Czas na rozmowy w cztery oczy
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Koniec spotkania w Gabinecie Owalnym. Czas na rozmowy w cztery oczy

RELACJA
Karol Nawrocki i Donald Trump
Karol Nawrocki i Donald Trump
Źródło: EPA/AARON SCHWARTZ

Powitanie Karola Nawrockiego przez Donalda Trumpa

Zgodnie z harmonogramem wizyty, polska delegacja z prezydentem na czele wpisze się do księgi pamiątkowej. Bezpośrednie rozmowy obu prezydentów mają się rozpocząć ok. 25 minut po powitaniu, a następnie przewidziane jest spotkanie delegacji obu państw w formule lunchu roboczego.

Na godzinę 19.30 zaplanowano wypowiedź prezydenta Nawrockiego dla polskich mediów w Blair House, niedaleko Białego Domu, gdzie goszczeni są przywódcy przyjmowani przez amerykańskiego przywódcę.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
03 1650 tlumacz-0002

TVN24 HD
WYDANIE SPECJALNE

03 1650 tlumacz-0002
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: sz/ft

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: EPA/AARON SCHWARTZ

Udostępnij:
TAGI:
USAWaszyngtonDonald TrumpKarol Nawrocki
Czytaj także:
Donald Tusk
Tusk reaguje na deklarację Trumpa. "Ważne słowa"
Polska
Kierowca był pijany
Świadkowie zatrzymali pijanego kierowcę
WARSZAWA
W akcji wykorzystano śmigłowce
Śmigłowce i granaty hukowe. Duża akcja policji
Kujawsko-Pomorskie
Prezydent Polski Karol Nawrocki z wizytą w Białym Domu
Trump o Nawrockim: nie popieram byle kogo, a jego poparłem
Świat
Cudzoziemiec musi opuścić Polskę
Musieli opuścić Polskę i długo nie będą mogli wrócić
WARSZAWA
shutterstock_2259123639
Miasta chcą zakazu hulajnóg elektrycznych. Apel do rządu
BIZNES
Burzowo, pochmurno, Bieszczady
Gdzie jest burza? Silnie pada, kłębią się ciemne chmury
METEO
pc
Koniec spotkania w Gabinecie Owalnym. Czas na rozmowy w cztery oczy
RELACJA
Indie
Najwyższe opady od siedmiu dekad. Zginęło pięć osób
METEO
Los na loterię na białym tle Lotto Niemcy Niemka wygrała
30 lat grała w Lotto tak samo. To jej szczęśliwe liczby
BIZNES
Monumentalna rzeźba "Tindaro" Igora Mitoraja na placu Trzech Krzyży w Warszawie
Monumentalna rzeźba na placu Trzech Krzyży
WARSZAWA
Jasionka. Amerykańscy żołnierze w bazie (zdjęcie z 2022 roku)
Trump: amerykańscy żołnierze zostaną w Polsce
Polska
TRUMP POLAND
Myśliwce nad Białym Domem. Na cześć zmarłego polskiego pilota
Polska
imageTitle
Świątek czeka na ćwierćfinał US Open. O której może zacząć mecz?
EUROSPORT
imageTitle
Chaos na Vuelta a Espana. Skończyli trzy kilometry przed metą
EUROSPORT
Władimir Putin
"Nieakceptowalna propozycja" Putina dla Zełenskiego 
Świat
Dziecko z telefonem (zdj. ilustracyjne)
"Próbował odebrać chłopcu telefon, uderzył go w twarz"
WARSZAWA
Osuwiska po ulewach w Trieście
Włoskie miasto pod wodą, ludzie uwięzieni w autach
METEO
shutterstock_2399165519
Atak hakerski na giganta. Fabryki przerwały pracę
BIZNES
"Tusk sam się zaorał"? Jakie dane pokazał
"Tusk sam się zaorał"? Jakie dane pokazał
Michał Istel
Do wybuchu doszło w poniedziałek
Odkręcił gaz i zostawił zapalony znicz, doszło do wybuchu
Łódź
imageTitle
Bez półfinału. Polki boleśnie rozbite w mistrzostwach świata
EUROSPORT
Banknoty (zdjęcie ilustracyjne)
RPP: obniżka stóp uzasadniona inflacją
BIZNES
Mark Rutte
Szef NATO: niedługo będziemy mieć jasność
Świat
Pochmurno, chłodniej
Weekend przyniesie ochłodzenie i burze. Kiedy wróci ciepło?
METEO
imageTitle
Dla Holendrów mecz z Polską "kontrolą kursu"
EUROSPORT
Mężczyzna potrącony przez pociąg
Chciał sobie skrócić drogę, wpadł pod pociąg
Opole
32-latka usłyszała 50 zarzutów, z powodu kryptowalut
Sprzedała dom i ma 50 zarzutów. Z powodu inwestycji w kryptowaluty
WARSZAWA
Zespół stworzył Rafał Brzoska
Deregulacja. Te postulaty już weszły w życie
BIZNES
imageTitle
Jeździł w drużynie z Kwiatkowskim, trafił do polskiej grupy
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica