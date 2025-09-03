Opóźnienie, czerwony dywan i przelot myśliwców. Trump przywitał Nawrockiego

Donald Trump powitał Karola Nawrockiego przed Białym Domem Źródło: TVN24

Prezydent Karol Nawrocki przybył w środę przed godziną 17.30 czasu polskiego (z około półgodzinnym opóźnieniem) do Białego Domu. Od południowej strony rezydencji prezydentów USA przywitał go Donald Trump. Politycy przez kilka sekund ściskali dłonie, rozmawiali przez krótki moment oraz obejrzeli przelot F-16 i F-35 nad ich głowami. Następnie weszli razem do środka budynku.

Karol Nawrocki i Donald Trump Źródło: EPA/AARON SCHWARTZ

Powitanie Karola Nawrockiego przez Donalda Trumpa

Zgodnie z harmonogramem wizyty, polska delegacja z prezydentem na czele wpisze się do księgi pamiątkowej. Bezpośrednie rozmowy obu prezydentów mają się rozpocząć ok. 25 minut po powitaniu, a następnie przewidziane jest spotkanie delegacji obu państw w formule lunchu roboczego.

Na godzinę 19.30 zaplanowano wypowiedź prezydenta Nawrockiego dla polskich mediów w Blair House, niedaleko Białego Domu, gdzie goszczeni są przywódcy przyjmowani przez amerykańskiego przywódcę.

