Kable uszkodzone, wyspy odcięte od świata

Podmorskie kable łączące Tajwan z należącymi do niego Wyspami Matsu, które zamieszkuje około 14 tysięcy ludzi, zostały rozłączone - poinformowały władze Tajwanu. Została uruchomiona komunikacja zastępcza.

O rozłączeniu kabli poinformowało w środę ministerstwo cyfryzacji w Tajpej. Resort podał, że jeden z dwóch kabli zupełnie nie funkcjonuje, a drugi został poważnie uszkodzony. Ich działanie ma zostać przywrócone do końca lutego.

Brak "podejrzanych statków"

Wiceminister ds. cyfryzacji Tajwanu Chihue Herming powiedział w środę dziennikarzom, że "nie wykryto żadnych podejrzanych statków w momencie rozłączenia kabli". Urzędnik stwierdził, że prawdopodobną przyczyną jest ich "naturalne zużycie". Przypomniał jednak przy tym, że w ostatnich latach coraz częściej dochodzi do uszkodzeń kabli podmorskich na Tajwanie spowodowanych przez statki.

Działania Chin w "szarej strefie"

W 2023 roku dwa podmorskie kable łączące Tajwan z Wyspami Matsu zostały zerwane, co spowodowało przerwę w dostawie internetu. Władze Tajwanu poinformowały wówczas, że przyczyną zakłóceń były dwa chińskie statki, nie było jednak dowodów na to, że Pekin celowo w to ingerował.