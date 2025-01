Podpalał Koran, miał dziś usłyszeć wyrok. Nie żyje 

Szwedzka policja zatrzymała pięć osób w związku z zabójstwem sprawcy aktów palenia Koranu Salwana Momikę. Mężczyzna pochodził z Iraku i przedstawiał się jako chrześcijanin. Momika miał w czwartek usłyszeć wyrok w sprawie dotyczącej podżegania do nienawiści.

Premier Szwecji Ulf Kristersson przekazał, że w zbadanie sprawy zaangażowane są szwedzkie służby bezpieczeństwa SAPO. - Oczywiście jest ryzyko, że istnieje tu powiązanie z obcym mocarstwem - podkreślił. Dodał, że jest za wcześnie, aby powiedzieć, co to morderstwo oznacza dla bezpieczeństwa kraju.

Momika stał się w Szwecji publicznie znany z aktów palenia Koranu, których dokonywał w latach 2022-2023. Manifestacje te wywołały oburzenie krajów muzułmańskich, ataki na szwedzkie placówki dyplomatyczne, a także utrudniły szwedzko-tureckie rozmowy na temat zatwierdzenia szwedzkiego wniosku o przyjęcie do NATO.

Zabity mężczyzna w czwartek miał usłyszeć wyrok w sądzie w Sztokholmie. Wraz z innym mężczyzną był oskarżony o podżeganie do nienawiści poprzez palenie Koranu. Sąd poinformował, że w związku ze śmiercią jednego z oskarżonych wyrok zostanie ogłoszony 3 lutego.

Przed wyrokiem

Momika na początku 2024 roku na skutek decyzji Urzędu Migracyjnego miał zostać wydalony ze Szwecji. Jako powód podano wówczas wskazanie przez niego nieprawdziwych informacji we wniosku o ochronę prawną. Mężczyzna twierdził, że jest prześladowanym w Iraku chrześcijaninem, szwedzkie media ujawniły jednak zdjęcia mające świadczyć, że był on w grupie bojowników należącej do szyickiej organizacji powiązanej z Iranem.