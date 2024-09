Polska reprezentacja poniosła porażkę w meczu z Chorwacją. Na warszawskiej Woli padły strzały, ranny został przechodzień, trwają poszukiwania sprawcy. W Ustce doszło do ataku nożem na 59-latka, sprawcy zostali schwytani. Rosyjski dron wleciał w przestrzeń powietrzną, Rumunia poderwała myśliwce. W Izraelu doszło do zamachu, zamknięto granicę z Jordanią. Oto sześć rzeczy, które warto wiedzieć w poniedziałek 9 września.

1. Porażka Polski z Chorwacją

2. Strzał w kierunku policjantów, ranny przechodzień. Sprawca poszukiwany

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w niedzielę na Woli. Nieumundurowani funkcjonariusze legitymowali mężczyznę w okolicy Bazaru Olimpia. W tym czasie z tłumu padł strzał w kierunku policjantów, przypadkowy mężczyzna został ranny. Została mu udzielona pomoc medyczna. Funkcjonariusze wyjaśniają teraz wszystkie okoliczności tego zdarzenia. W stolicy trwa obława za sprawcą.

3. Ustka. Zaatakowali nożem mężczyznę i uciekli

59-latek został zaatakowany nożem w Ustce w sobotę w nocy. Sprawcy uciekli. Funkcjonariusze zgłoszenie dostali przed godziną 23. Ranny mężczyzna trafił do szpitala. Po kilku minutach policjanci zatrzymali do sprawy dwóch mężczyzn w wieku 21 i 23 lat - byli pijani, a jeden z nich był także pod wpływem środków odurzających.

4. Rosyjski dron wleciał w przestrzeń powietrzną, Rumunia poderwała myśliwce

Rosyjski dron wleciał w przestrzeń powietrzną Rumunii. Doszło do tego w czasie rosyjskiego ostrzału Ukrainy . Rumuni poderwali dwa myśliwce F-16, które monitorowały dalszy lot bezzałogowca. Prowadzone są też naziemne poszukiwania szczątków drona.

5. Zamach w Izraelu, zamknięto granicę z Jordanią

W niedzielę nad ranem zamachowiec zabił trzech Izraelczyków w pobliżu punktu granicznego Allenby, łączącego Zachodni Brzeg z Jordanią . Izraelska policja, nie podając szczegółów, oznajmiła, że zamachowiec zginął. Portal Times of Israel napisał, że sprawca był kierowcą ciężarówki z Jordanii i otworzył ogień po zbliżeniu się do punktu granicznego.

6. Donald Trump czy Kamala Harris? Najnowszy sondaż

Według opublikowanego w niedzielę sondażu "New York Times" i Siena College, Donald Trump ma przewagę jednego punktu procentowego nad Kamalą Harris (48 do 47 proc.), a różnica ta mieści się w blisko trzypunktowym marginesie błędu, co oznacza, że możliwe jest zwycięstwo któregokolwiek z kandydatów w wyborach zaplanowanych na 5 listopada.