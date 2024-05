Zgromadzenie Parlamentarne NATO zaapelowało w poniedziałek, by Ukrainie umożliwiono wykorzystywanie otrzymanej od sojuszników broni przeciwko celom wojskowym w Rosji. Szef Sojuszu Jens Stoltenberg podkreślił, że decyzje w tej sprawie należą do krajów, które taką pomoc przekazały.

Stoltenberg o kwestii atakowania celów wojskowych na terytorium Rosji

Stoltenberg zaznaczył, że pozwolenie Ukrainie, by mogła wykorzystywać otrzymaną pomoc wojskową do atakowania celów wojskowych na terytorium Rosji, nie leży w gestii NATO, lecz poszczególnych krajów, które przekazały Kijowowi uzbrojenie.

- Nadszedł czas, by rozważyć, czy nie należy znieść pewnych ograniczeń na wykorzystywanie udostępnionej broni. Widzimy (po sytuacji) w Charkowie, że front i granica zbiegają się w większym lub mniejszym stopniu. Jeżeli Ukraina nie może atakować celów na rosyjskim terytorium, to nie jest w stanie się bronić, ponieważ to stamtąd jest atakowana rakietami i artylerią. A (Ukraina) ma prawo się bronić – podkreślił.