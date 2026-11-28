Świat Ukraina chce rozejmu na Morzu Czarnym Oprac. Adam Styczek |

Marynarze uratowani z tureckiego statku zaatakowanego na Morzu Czarnym (materiał z 5 października 2026 r.) Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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W wystąpieniu na międzynarodowej konferencji wysokiego szczebla "Żywność z Ukrainy" ukraiński minister spraw zagranicznych Andrij Sybiha wyjaśnił, że Kijów jest gotów odgrywać rolę gwaranta światowego bezpieczeństwa żywnościowego, dlatego też przedstawił taką propozycję, by przywrócić swobodę żeglugi i zapewnić niezakłócony eksport produktów rolnych.

Andrij Sybiha na międzynarodowej konferencji "Żywność z Ukrainy" Źródło zdjęcia: X/andrii_sybiha

- Jesteśmy gotowi do rozejmu. Jesteśmy wdzięczni Indiom, Turcji i Egiptowi, które odgrywają aktywną i ważną rolę w deeskalacji napięć na Morzu Czarnym, a także w działaniach mediacyjnych. Obecnie czekamy na odpowiedź Rosji. Wszystkie nasze propozycje zostały przekazane - opisa minister cytowany przez portal Suspilne.

Ukraina "gotowa również na rozejm energetyczny"

Sybiha zaznaczył, że Moskwa za każdym razem wysuwa "nierealistyczne żądania", gdy Kijów przekazuje partnerom propozycje dotyczące rozejmu na Morzu Czarnym. - Teraz [władze Rosji - red.] również to robią. Od razu proponują uwzględnienie [w warunkach rozejmu] ropy naftowej. Ropa może być elementem szerszego rozejmu energetycznego - zwrócił uwagę.

- Tak, jesteśmy gotowi również na rozejm energetyczny, ale wówczas powinien on obejmować wszystkie elementy sektora energetycznego. Natomiast w przypadku Morza Czarnego koncentrujemy się na produktach rolnych. I podkreślam raz jeszcze, że przedstawiliśmy skuteczne propozycje - wyjaśnił szef MSZ.

Podkreślił również znaczenie międzynarodowej presji na Rosję w celu przywrócenia bezpieczeństwa żeglugi na wodach Morza Czarnego.

19 listopada prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że Kreml odrzucił ukraińskie propozycje dotyczące deeskalacji na Morzu Czarnym, które przekazywano za pośrednictwem różnych partnerów międzynarodowych.