Szef MSZ Niemiec spotkał się z Siergiejem Ławrowem. Pierwszy raz od lat
Pierwsze od lat dwustronne spotkanie szefów dyplomacji obu krajów odbyło się w sobotę przy okazji debaty generalnej na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku, w sali spotkań delegacji rosyjskiej w budynku ONZ. Według strony rosyjskiej do spotkania doszło z inicjatywy strony niemieckiej.
Szef niemieckiego MSZ o spotkaniu z Siergiejem Ławrowem
Wadephul po spotkaniu z Ławrowem napisał, że "Rosja musi zakończyć wojnę napastniczą przeciwko Ukrainie oraz zaprzestać wrogich działań wobec Niemiec i ich sojuszników". "Przekazałem to stanowisko rosyjskiemu ministrowi spraw zagranicznych podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ" - poinformował.
Zapewnił, że "Niemcy będą prowadzić działania dyplomatyczne, jeśli Rosja poważnie zaangażuje się w negocjacje na rzecz trwałego pokoju".
Pierwsze takie spotkanie od lat
Spotkanie w Nowym Jorku - podkreślił dziennik "Die Welt" - odbyło się w kontekście nieustających starań o zakończenie wojny na Ukrainie. Od momentu jej wybuchu szefowie MSZ Niemiec nie spotykali się z Ławrowem.
Niemiecka agencja prasowa dpa podała, że spotkanie Wadephula z Ławrowem trwało nieco ponad 20 minut.
Wadephul wraz ze swoją delegacją przybył na miejsce spotkania w siedzibie ONZ około godziny 10.30 czasu lokalnego (16.30 w Polsce). Ławrow i jego współpracownicy oczekiwali już na niemieckiego ministra spraw zagranicznych.