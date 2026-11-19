Szczyt koalicji chętnych w Berlinie. Media: mają popłynąć trzy sygnały
Szczyt koalicji chętnych rozpoczął się od powitania wysłanników USA Steve’a Witkoffa i Jareda Kushnera oraz przywódców państw wspierających Ukrainę. Gości przyjął oficjalnie gospodarz spotkania kanclerz Niemiec Friedrich Merz.
Szczytowi, obok Merza, przewodniczą także prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham. W spotkaniu biorą udział między innymi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, prezydent Finlandii Alexander Stubb, premier Czech Andrej Babisz. Polskę reprezentuje premier Donald Tusk.
Wcześniej, jak relacjonowała reporterka TVN24 Alicja Rucińska, odbyło się spotkanie w węższym gronie z udziałem kanclerza Niemiec, prezydenta Francji, premiera Wielkiej Brytanii i prezydenta Ukrainy. Następnie Merz rozmawiał krótko z Witkoffem i Kushnerem.
Urząd Kanclerski przekazał, że około godziny 17 odbędzie się konferencja prasowa Merza, Zełenskiego, Macrona, Burnhama oraz Witkoffa i Kushnera.
Po rozmowach Trumpa z Putinem i Xi
Szczyt państw wspierających Ukrainę odbywa się bezpośrednio po historycznym trójstronnym spotkaniu prezydenta USA Donalda Trumpa, przywódcy Chin Xi Jinpinga i przywódcy Rosji Władimira Putina w chińskim Shenzhen. Według źródła w administracji USA, na które powołuje się między innymi portal Axios, spotkanie w Berlinie i wizyta Trumpa w Chinach stanowią skoordynowany wysiłek dyplomatyczny strony amerykańskiej.
Oczekuje się, że reprezentujący koalicję chętnych przywódcy uzgodnią w czwartek skalę dalszego wsparcia wojskowego Ukrainy. Powołując się na źródła w niemieckim rządzie "Der Spiegel" pisał, że ze spotkania w Berlinie mają popłynąć trzy sygnały.
Pierwszy dotyczy gwarancji finansowania wysiłku Ukrainy w 2027 roku. Drugi - potwierdzenia przez europejskich partnerów "gotowości do negocjowania trwałego i sprawiedliwego pokoju dla Ukrainy", z obecnym przebiegiem linii frontu jako punktem wyjścia dla wszelkich ewentualnych zmian terytorialnych.
Trzeci sygnał związany jest z "ofertą udzielenia gwarancji bezpieczeństwa". W tym kontekście "Der Spiegel" przypomina, że obecnie około 2,8 tysiąca żołnierzy sił wielonarodowych uczestniczy w Polsce w ćwiczeniach przygotowujących do ewentualnej misji stabilizacyjnej na Ukrainie po zawarciu pokoju.
"Dyplomaci nie spodziewają się szybkich postępów, bo Rosja wysuwa maksymalistyczne żądania i dąży do przeciągania negocjacji" - pisze "Der Spiegel".
Koalicja chętnych została utworzona w marcu 2025 roku z inicjatywy Wielkiej Brytanii i Francji. Należy do niej ponad 30 państw wspierających Kijów finansowo, militarnie, logistycznie i politycznie.