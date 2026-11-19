Świat Szczyt koalicji chętnych w Berlinie. Media: mają popłynąć trzy sygnały Oprac. Justyna Sochacka |

Na szczycie koalicji chętnych w Berlinie Polskę reprezentuje Donald Tusk. Relacja reporterki TVN24 Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Reuters

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Szczyt koalicji chętnych rozpoczął się od powitania wysłanników USA Steve’a Witkoffa i Jareda Kushnera oraz przywódców państw wspierających Ukrainę. Gości przyjął oficjalnie gospodarz spotkania kanclerz Niemiec Friedrich Merz.

Szczytowi, obok Merza, przewodniczą także prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham. W spotkaniu biorą udział między innymi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, prezydent Finlandii Alexander Stubb, premier Czech Andrej Babisz. Polskę reprezentuje premier Donald Tusk.

Donald Tusk i Friedrich Merz w Berlinie Źródło zdjęcia: Reuters

Wcześniej, jak relacjonowała reporterka TVN24 Alicja Rucińska, odbyło się spotkanie w węższym gronie z udziałem kanclerza Niemiec, prezydenta Francji, premiera Wielkiej Brytanii i prezydenta Ukrainy. Następnie Merz rozmawiał krótko z Witkoffem i Kushnerem.

Urząd Kanclerski przekazał, że około godziny 17 odbędzie się konferencja prasowa Merza, Zełenskiego, Macrona, Burnhama oraz Witkoffa i Kushnera.

Po rozmowach Trumpa z Putinem i Xi

Szczyt państw wspierających Ukrainę odbywa się bezpośrednio po historycznym trójstronnym spotkaniu prezydenta USA Donalda Trumpa, przywódcy Chin Xi Jinpinga i przywódcy Rosji Władimira Putina w chińskim Shenzhen. Według źródła w administracji USA, na które powołuje się między innymi portal Axios, spotkanie w Berlinie i wizyta Trumpa w Chinach stanowią skoordynowany wysiłek dyplomatyczny strony amerykańskiej.

Oczekuje się, że reprezentujący koalicję chętnych przywódcy uzgodnią w czwartek skalę dalszego wsparcia wojskowego Ukrainy. Powołując się na źródła w niemieckim rządzie "Der Spiegel" pisał, że ze spotkania w Berlinie mają popłynąć trzy sygnały.

Pierwszy dotyczy gwarancji finansowania wysiłku Ukrainy w 2027 roku. Drugi - potwierdzenia przez europejskich partnerów "gotowości do negocjowania trwałego i sprawiedliwego pokoju dla Ukrainy", z obecnym przebiegiem linii frontu jako punktem wyjścia dla wszelkich ewentualnych zmian terytorialnych.

Trzeci sygnał związany jest z "ofertą udzielenia gwarancji bezpieczeństwa". W tym kontekście "Der Spiegel" przypomina, że obecnie około 2,8 tysiąca żołnierzy sił wielonarodowych uczestniczy w Polsce w ćwiczeniach przygotowujących do ewentualnej misji stabilizacyjnej na Ukrainie po zawarciu pokoju.

"Dyplomaci nie spodziewają się szybkich postępów, bo Rosja wysuwa maksymalistyczne żądania i dąży do przeciągania negocjacji" - pisze "Der Spiegel".

Koalicja chętnych została utworzona w marcu 2025 roku z inicjatywy Wielkiej Brytanii i Francji. Należy do niej ponad 30 państw wspierających Kijów finansowo, militarnie, logistycznie i politycznie.