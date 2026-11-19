Świat Trump i Putin w niebieskim, Xi w czerwonym. Co oznaczają szaliki Maciej Wacławik |

Donald Trump powitał się z Władimirem Putinem na szczycie w Shenzhen Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/LUKAS COCH

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Na grupowym zdjęciu, zrobionym w czwartek w Shenzhen, w drugim dniu szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC), przykuwają uwagę szaliki w dwóch barwach.

Media opisują szaliki jako wykonane w "chińskim stylu" i zwracają uwagę na widoczny na nich emblemat "Peng rozpościera skrzydła". "Peng to w chińskiej literaturze mityczny gigantyczny ptak, często wykorzystywany jako symbol ambicji, wielkości i podniebnego lotu" - przekazał indyjski tygodnik "Open Magazine". Zwrócił także uwagę, że motyw ten kojarzony jest z Shenzhen - miastem gospodarzem tegorocznego szczytu APEC.

Przywódcy pozują do wspólnego zdjęcia podczas szczytu APEC w Shenzhen Źródło zdjęcia: PAP/EPA/GREG BAKER / POOL

Niebieski czy czerwony

Wybór koloru nie miał teoretycznie żadnego wydźwięku politycznego - twierdzi "Open Magazine". Ale media odnotowały, że na przykład John Lee Ka-chiu, propekiński szef administracji Hongkongu, witając się z Xi, wskazał na swój czerwony szalik zauważając, że obaj mają taki sam.

Ponad połowa przywódców miała czerwone szaliki, inni - w tym prezydent USA Donald Trump, prezydent Rosji Władimir Putin i prezydent Korei Południowej Li Dze Mjung - niebieskie. Premier Kanady Mark Carney wybrał czerwony.

Władimir Putin i Xi Jinping podczas szczytu APEC w Shenzhen Źródło zdjęcia: PAP/EPA/LUKAS COCH

Bill Clinton rozdał kurtki skórzane

Charakterystyczny element garderoby na spotkaniu przywódców to nie nowość - zwraca uwagę dziennik "South China Morning Post". Podczas poprzednich szczytów APEC politycy również fotografowali się w garderobie charakterystycznej dla gospodarza.

W 1993 roku prezydent USA Bill Clinton podczas spotkania przywódców APEC w Seattle podarował im skórzane kurtki. W ubiegłym roku w Korei Południowej były to szaliki inspirowane tradycyjnym koreańskim strojem, a w 2001 roku w Chinach - tradycyjne jedwabne płaszcze.

Szczyt APEC w Shenzhen

Tegoroczny szczyt Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC) rozpoczął się w środę, a zakończy w czwartek. Podczas szczytu doszło między innymi do spotkania prezydentów Stanów Zjednoczonych i Rosji. W czwartek rano rozpoczęło się spotkanie Trump-Putin-Xi Jinping.

red. AZ