"Naprawdę dobry start programu szczepień". Brytyjczycy podają liczby

Jeśli chodzi o poszczególne części Zjednoczonego Królestwa, to w Anglii zaszczepionych zostało 108 tysięcy osób, w Szkocji - 18 tysięcy, w Walii - 7897 osób, a w Irlandii Północnej - 4000. Z racji tego, że szczepionka jest rozdzielana pomiędzy części składowe Zjednoczonego Królestwa proporcjonalnie do ich populacji, wynika z tego, że najsprawniej szczepienia prowadzone są w Szkocji, która stanowi 8,2 proc. populacji, ale przeprowadzono w niej 13 proc. wszystkich szczepień, zaś najwolniej w Anglii - przy 84,3 proc. populacji kraju wykonano tam 78 proc. szczepień.

"Naprawdę dobry start programu szczepień"

Wiceminister zdrowia Nadhim Zahawi ocenił, że te liczby to "naprawdę dobry start programu szczepień", ale dodał, że w następnych tygodniach wzrosną one wraz z rozszerzeniem programu na kolejne placówki poza szpitalami. Ponieważ szczepionka opracowana przez firmy Pfizer i BioNTech wymaga przechowywania w temperaturze -70 stopni Celsjusza, szczepienia początkowo prowadzono tylko w wyznaczonych szpitalach, ale we wtorek w Anglii rozpoczęły się one w przychodniach, a w Szkocji i Irlandii Północnej trwają już w domach opieki.