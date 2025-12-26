Wybuch w meczecie. Są ofiary śmiertelne i ranni

Jak przekazała SANA, do eksplozji doszło w meczecie Imama Alego bin Abi Taliba w dzielnicy Wadi al-Dahab w mieście Homs.
Pięć osób nie żyje, kilkadziesiąt rannych
SANA poinformowała również, powołując się na urzędnika z syryjskiego resortu zdrowia, że w wyniku eksplozji zginęło pięć osób, a co najmniej 21 zostało rannych. Rozmówca agencji zastrzegł, że liczba ofiar śmiertelnych i poszkodowanych może wzrosnąć.
Agencja opublikowała na X też zdjęcia z uszkodzonego wnętrza budynku.
Wcześniej w piątek agencja Reuters podała, że zginęły trzy osoby, a pięć zostało rannych.
Syryjskie media państwowe poinformowały, że siły bezpieczeństwa otoczyły teren wybuchu kordonem i prowadzą śledztwo.
Lokalne władze przekazały Reutersowi, że wybuch mógł zostać spowodowany przez zamachowca-samobójcę lub podłożony ładunek wybuchowy. Do eksplozji doszło podczas piątkowej modlitwy południowej, kiedy zazwyczaj zbiera się duża liczba wiernych.
Autorka/Autor: tas/akr
Źródło: Reuters, Al-Jazeera
Źródło zdjęcia głównego: AFP PHOTO / SANA / EastNews