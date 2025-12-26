Wybuch w meczecie. Są ofiary śmiertelne i ranni

Operacja przeczesywania dzielnic w Homs w zachodniej Syrii (materiał z 2.01.2025 r.) Źródło: Reuters

Jak przekazała SANA, do eksplozji doszło w meczecie Imama Alego bin Abi Taliba w dzielnicy Wadi al-Dahab w mieście Homs.

Pięć osób nie żyje, kilkadziesiąt rannych

SANA poinformowała również, powołując się na urzędnika z syryjskiego resortu zdrowia, że w wyniku eksplozji zginęło pięć osób, a co najmniej 21 zostało rannych. Rozmówca agencji zastrzegł, że liczba ofiar śmiertelnych i poszkodowanych może wzrosnąć.

Agencja opublikowała na X też zdjęcia z uszkodzonego wnętrza budynku.

فرق الدفاع المدني تعمل على إزالة آثار الدمار في مسجد الإمام علي بن أبي طالب بحي وادي الذهب في حمص جراء انفجار عبوات ناسفة بحسب التحقيقات الأولية.#سوريا#حمص pic.twitter.com/R12F2UjHuf — الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@Sana__gov) December 26, 2025 Rozwiń

Wcześniej w piątek agencja Reuters podała, że zginęły trzy osoby, a pięć zostało rannych.

Syryjskie media państwowe poinformowały, że siły bezpieczeństwa otoczyły teren wybuchu kordonem i prowadzą śledztwo.

Lokalne władze przekazały Reutersowi, że wybuch mógł zostać spowodowany przez zamachowca-samobójcę lub podłożony ładunek wybuchowy. Do eksplozji doszło podczas piątkowej modlitwy południowej, kiedy zazwyczaj zbiera się duża liczba wiernych.

