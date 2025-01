Po obaleniu Asada szukają "zbrodniarzy wojennych" i osób, które "odmówiły złożenia broni"

Siły policyjne i wojskowe rozpoczęły w czwartek "operację przeczesywania" dzielnic zamieszkanych przez mniejszość religijną, z której wywodzi się klan Asadów w mieście Homs w zachodniej Syrii. Poszukują "zbrodniarzy wojennych" i osób, które "odmówiły złożenia broni i udania się do ośrodków rejestracji".

Władze wprowadziły godzinę policyjną w niektórych dzielnicach - przekazała syryjska agencja SANA. Resort spraw wewnętrznych wezwał ich mieszkańców do "pozostania w swoich domach i pełnej współpracy z naszymi siłami".

- Czołg wjechał do naszej dzielnicy. Usłyszeliśmy z głośników, by odsunąć się od okien, a potem słychać było ostrzał - opisał agencji AFP naoczny świadek. - Słyszeliśmy, że wchodzą do domów, prowadzą rewizje, a młodzi mężczyźni są aresztowani - dodał.