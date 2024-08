Syn znanego aktora skazany za morderstwo i rozczłonkowanie zwłok

30-letni Daniel Sancho został uznany winnym morderstwa Edwina Arriety Arteagi, poćwiartowania jego zwłok oraz zniszczenia należących do niego dokumentów tożsamości. Tajlandzki sąd skazał go na dożywotnie pozbawienie wolności. Skazany, syn popularnego hiszpańskiego aktora Rodolfo Sancho, przyznał się wcześniej do zabicia mężczyzny na tajlandzkiej wyspie Phangan.

Daniel Sancho skazany za morderstwo

Wymiar sprawiedliwości zobowiązał też Sancho do wypłaty odszkodowania na rzecz krewnych zamordowanego w wysokości 4 milionów batów (równowartość około 450 tysięcy złotych). Cytowany przez "The Guardian" prawnik bliskich Edwina Arriety Arteagi przyznał, że ci są "usatysfakcjonowani" treścią wyroku. Jak jednak zauważa "El Pais", Daniel Sancho może się jeszcze od niego odwołać. - Czas walczyć dalej - przekazał hiszpańskiemu dziennikowi ojciec 30-latka, Rodolfo Sancho.

Morderstwo w Tajlandii

Daniel Sancho przyznał się do zabójstwa Edwina Arriety Arteagi. Zaprzeczył on jednak jakoby dokonał go z premedytacją. Zgodnie z przedstawioną przez siebie wersją wydarzeń, do śmierci Kolumbijczyka miało dojść w wyniku przypadkowego uderzenia głową o wannę, do której doszło w trakcie kłótni między mężczyznami. Przyczyną sprzeczki miała być próba napastowania seksualnego Sancho przez Arrietę Arteagę. Jak jednak zauważa w rozmowie z CNN Paisan Sangthep, zastępca komendanta policji prowincji Surat Thani, istnieją dowody wskazujące na przygotowywanie się przez Sancho do zbrodni.