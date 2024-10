Śledztwo w tej sprawie przez wiele lat stało w martwym punkcie. Według berlińskiej prokuratury dopiero w 2016 r. z archiwów Stasi uzyskano decydującą wskazówkę co do tożsamości zabójcy.

Początkowo śledczy zakładali, że doszło do zabójstwa zagrożonego karą od pięciu do 15 lat więzienia i w takim przypadku sprawa uległaby przedawnieniu. Jednak w 2023 roku berlińska prokuratura uznała, że w danym przypadku zostało spełnione "kryterium podstępności morderstwa".

Śmierć Czesława Kukuczki

Dr Filip Gańczak z Instytutu Pamięci Narodowej przypomniał w ubiegłym roku okoliczności, w jakich doszło do śmierci Polaka. - Wczesnym popołudniem 29 marca 1974 roku do ambasady PRL w Berlinie Wschodnim, mieszczącej się przy Unter den Linden, zgłosił się Czesław Kukuczka, 38-letni Polak, grożąc wysadzeniem budynku, jeżeli w ciągu kilku godzin nie zostanie mu umożliwiony wjazd do Berlina Zachodniego. Twierdził, że ma przy sobie ładunek wybuchowy (...), że mogą zostać zdetonowane ładunki w innych miejscach w Berlinie Wschodnim - mówił dr Gańczak.

- Aby nie próbował stawiać oporu czy zrealizować swoich gróźb, dano mu do zrozumienia, że jego ultimatum zostanie spełnione - że zostanie mu umożliwiony przejazd do Berlina Zachodniego przez dworzec Friedrichstrasse. Tam się znajdowało w tym czasie przejście graniczne między NRD a Berlinem Zachodnim - powiedział.

- I rzeczywiście został tam przez oficerów Stasi, czyli Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego NRD, zawieziony. Przeszedł, jak się wydaje, fikcyjną odprawę graniczną. I kiedy już sądził, że jest na najlepszej drodze do tego, żeby wsiąść do pociągu metra, który zawiezie go do Berlina Zachodniego, otrzymał z bliskiej odległości strzał w plecy, który okazał się śmiertelny. Kukuczka zmarł tego samego dnia w szpitalu - opowiadał dr Gańczak. Podkreślił, że "okazało się, że w walizce, którą miał przy sobie, nie było materiałów wybuchowych".