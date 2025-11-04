Te zdjęcia w Chinach usunięto. Pokazał je Biały Dom

Donald Trump spotkał się z Xi Jinpingiem Źródło: TVN24, Reuters

Kluczowe fakty: Na zdjęciach widać, jak Xi Jinping śmieje się po zobaczenia kartki, którą pokazał mu Donald Trump.

Chiński przywódca Xi Jinping zbudował wizerunek poważnego i opanowanego lidera. Kontrastują z nim zdjęcia udostępnione przez Biały Dom.

Zdjęć tych nie można znaleźć w chińskiej sieci.

Chiński przywódca Xi Jinping spotkał się z prezydentem USA Donaldem Trumpem 30 października w południowokoreańskiej bazie lotniczej. Rozmowa przywódców trwała niecałe dwie godziny. Prezydent USA poinformował o efektach spotkania w drodze powrotnej do Stanów Zjednoczonych. Przekazał, że uzgodnił z Xi Jinpingiem obniżenie ceł nałożonych na Chiny w zamian za zdecydowane ukrócenie nielegalnego handlu fentanylem, wznowienie zakupów amerykańskiej soi i utrzymanie eksportu pierwiastków ziem rzadkich. Chińskie ministerstwo handlu częściowo potwierdza te ustalenia.

Dzień później Biały Dom udostępnił kilka zdjęć z tego spotkania. Widać na nich m.in. szeroko roześmianego Xi Jinpinga przy stole z Trumpem i dyplomatami. Na innym chiński przywódca również uśmiecha się, patrząc na kartkę pokazywaną mu przez Trumpa. Nie wiadomo, co było na niej umieszczone.

Tych zdjęć nie zobaczą jednak sami Chińczycy - zauważa stacja CNN. Nie pojawiły się w zdjęciach przekazywanych przez chińskie agencje informacyjne, nie ma ich nawet w chińskim internecie. Na dwóch najpopularniejszych platformach społecznościowych w kraju: Douyin, chińskim odpowiedniku TikToka, i Xiaohongshu nie można znaleźć nagrań i zdjęć ukazujących swobodne wymiany zdań pomiędzy Xi i Trumpem, wskazuje stacja. Większość zachodnich serwisów informacyjnych i platform społecznościowych jest tam natomiast zablokowana.

Relacje dotyczące Xi Jinpinga są bardzo ściśle nadzorowane przez chińską cenzurę i wiele z nich jest usuwanych, jeśli nie pasują do oficjalnej narracji Pekinu. Prawdopodobnie z tego powodu zdjęcia uśmiechniętego Xi Jinpinga nie pojawiły się w Chinach, wskazuje CNN. Zdjęcia te kontrastują bowiem ze zbudowanym przez chińskiego przywódcę wizerunkiem poważnego i opanowanego lidera. Na zdjęciach publikowanych w Chinach Xi nigdy nie pozuje z tak swobodnym uśmiechem, znacznie łatwiej znaleźć jego zdjęcia w surowym stroju Mao Zedonga.

Nie wszyscy chińscy przywódcy mieli tak ściśle wykreowany i surowy wizerunek. Jiang Zemin, chiński przywódca w latach 1993–2003, słynął z ekstrawaganckiej osobowości, kosmopolitycznego stylu życia i chęci popisywania się znajomością języków obcych oraz nawiązywania kontaktów z dziennikarzami, przypomina CNN. Xi Jinping nie tylko znacznie zaostrzył kontrolę przekazu na swój temat, ale też cenzurę wszelkiego przekazu medialnego.