Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Te zdjęcia w Chinach usunięto. Pokazał je Biały Dom

Zdjęcia ze spotkania Donalda Truma z Xi Jinpingiem
Donald Trump spotkał się z Xi Jinpingiem
Źródło: TVN24, Reuters
Uśmiechnięty Xi Jinping to rzadkość. Takie oblicze chińskiego przywódcy można zobaczyć na zdjęciach opublikowanych przez Biały Dom. W Chinach zdjęcia te nie są jednak dostępne - nie ma ich nawet w mediach społecznościowych.
Kluczowe fakty:
  • Na zdjęciach widać, jak Xi Jinping śmieje się po zobaczenia kartki, którą pokazał mu Donald Trump.
  • Chiński przywódca Xi Jinping zbudował wizerunek poważnego i opanowanego lidera. Kontrastują z nim zdjęcia udostępnione przez Biały Dom.
  • Zdjęć tych nie można znaleźć w chińskiej sieci.

Chiński przywódca Xi Jinping spotkał się z prezydentem USA Donaldem Trumpem 30 października w południowokoreańskiej bazie lotniczej. Rozmowa przywódców trwała niecałe dwie godziny. Prezydent USA poinformował o efektach spotkania w drodze powrotnej do Stanów Zjednoczonych. Przekazał, że uzgodnił z Xi Jinpingiem obniżenie ceł nałożonych na Chiny w zamian za zdecydowane ukrócenie nielegalnego handlu fentanylem, wznowienie zakupów amerykańskiej soi i utrzymanie eksportu pierwiastków ziem rzadkich. Chińskie ministerstwo handlu częściowo potwierdza te ustalenia.

Co ustalili Trump i Xi podczas "niesamowitego spotkania"?
Dowiedz się więcej:

Co ustalili Trump i Xi podczas "niesamowitego spotkania"?

BIZNES

Xi Jinping na zdjęciach z Trumpem

Dzień później Biały Dom udostępnił kilka zdjęć z tego spotkania. Widać na nich m.in. szeroko roześmianego Xi Jinpinga przy stole z Trumpem i dyplomatami. Na innym chiński przywódca również uśmiecha się, patrząc na kartkę pokazywaną mu przez Trumpa. Nie wiadomo, co było na niej umieszczone.

Zdjęcia ze spotkania Donalda Truma z Xi Jinpingiem
Zdjęcia ze spotkania Donalda Truma z Xi Jinpingiem
Źródło: whitehouse.gov

Tych zdjęć nie zobaczą jednak sami Chińczycy - zauważa stacja CNN. Nie pojawiły się w zdjęciach przekazywanych przez chińskie agencje informacyjne, nie ma ich nawet w chińskim internecie. Na dwóch najpopularniejszych platformach społecznościowych w kraju: Douyin, chińskim odpowiedniku TikToka, i Xiaohongshu nie można znaleźć nagrań i zdjęć ukazujących swobodne wymiany zdań pomiędzy Xi i Trumpem, wskazuje stacja. Większość zachodnich serwisów informacyjnych i platform społecznościowych jest tam natomiast zablokowana.

Relacje dotyczące Xi Jinpinga są bardzo ściśle nadzorowane przez chińską cenzurę i wiele z nich jest usuwanych, jeśli nie pasują do oficjalnej narracji Pekinu. Prawdopodobnie z tego powodu zdjęcia uśmiechniętego Xi Jinpinga nie pojawiły się w Chinach, wskazuje CNN. Zdjęcia te kontrastują bowiem ze zbudowanym przez chińskiego przywódcę wizerunkiem poważnego i opanowanego lidera. Na zdjęciach publikowanych w Chinach Xi nigdy nie pozuje z tak swobodnym uśmiechem, znacznie łatwiej znaleźć jego zdjęcia w surowym stroju Mao Zedonga.

Zdjęcia ze spotkania Donalda Truma z Xi Jinpingiem
Zdjęcia ze spotkania Donalda Truma z Xi Jinpingiem
Źródło: whitehouse.gov

Inny od poprzednika

Nie wszyscy chińscy przywódcy mieli tak ściśle wykreowany i surowy wizerunek. Jiang Zemin, chiński przywódca w latach 1993–2003, słynął z ekstrawaganckiej osobowości, kosmopolitycznego stylu życia i chęci popisywania się znajomością języków obcych oraz nawiązywania kontaktów z dziennikarzami, przypomina CNN. Xi Jinping nie tylko znacznie zaostrzył kontrolę przekazu na swój temat, ale też cenzurę wszelkiego przekazu medialnego.

Autorka/Autor: mart//mm

Źródło: CNN, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: whitehouse.gov

Udostępnij:
TAGI:
Donald TrumpXi JinpingChinyUSA
Czytaj także:
Noc, mglisto
W części kraju będzie mglisto
METEO
Żołnierz z karabinem maszynowym i flagą Sudanu na mundurze wojskowym
Zgromadzili się na pogrzebie, nadleciały drony. Nie żyje kilkadziesiąt osób
Świat
imageTitle
Trudne rywalki na drodze Polek. Rozlosowano grupy Ligi Narodów
Najnowsze
cpk1
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o CPK
BIZNES
Strażnicy miejscy zatrzymali nożownika
Groził przechodniom nożem. Został obezwładniony
WARSZAWA
Pożar lakierni w Łężycach
Płonie lakiernia. W hali są zbiorniki z ropą
Trójmiasto
Nie ufaj chatbotom
Papież żyje, choć umarł, a Putina wybrano demokratycznie. (Nie)prawda chatbotów
KONKRET24
Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe (zdjęcie ilustracyjne)
Pacjent podłożył ratowniczce nogę, pacjentka gryzła i kopała
Katowice
Zohran Mamdani
Trump: każdy Żyd, który na niego głosuje, jest głupim człowiekiem
Świat
imageTitle
Federacja wzięła się za paszporty. Kolejny kolarz zawieszony
EUROSPORT
shutterstock_2679202033
Chcą zamknąć mieszkania dla turystów. Dziesiątki tysięcy osób do zwolnienia
BIZNES
chinskie samochody - Vladimir Tretyakov shutterstock_2223017145
Debata "Motoryzacja po chińsku" już jutro w TVN24+
Polska
Dymiące kominy, zachód słońca
Przekroczenie niebezpiecznej granicy. Alarmujący raport ONZ
METEO
Zderzenie ambulansu z samochodem osobowym (zdjęcie ilustracyjne)
Zderzenie karetki z autem osobowym. Dwie osoby trafiły do szpitala
Łódź
Maria Zacharowa skomentowała zaproszenie Cichanouskiej na spotkanie unijnych ministrów
"Wulgarny" komentarz rzeczniczki Kremla po tragedii w Rzymie. Jest reakcja
Świat
imageTitle
Rozczarowanie w Nankinie. O'Sullivan już poza turniejem
EUROSPORT
Wołodymyr Zełenski
Zełenski z apelem do Trumpa. "Musimy"
Świat
Ruiny kaplicy św. Jerzego w Goleniowie
Radni nazwali skwer, prokuratura o "rażącym naruszeniu prawa"
Szczecin
Żurek i Szłapka
"Mało? Spokojnie, to dopiero początek"
Polska
10 listopada urzędnicy mają wolne (zdj. ilustracyjne)
W poniedziałek zamknięte będą urzędy. Z jednym wyjątkiem
WARSZAWA
Niebezpieczny manewr kierowcy skody w Pęcicach
Uciekał przed policjantami, w aucie była jego 7-letnia córka. Usłyszał zarzuty
WARSZAWA
Kontrowersyjny plakat Marszu Polaków we Wrocławiu
Urzędnicy zawiadomili prokuraturę w sprawie plakatu promującego Marsz Polaków
Wrocław
To już 40 lat. O przeszczepie serca, który ratuje życie pacjentów
"Transplantacja serca musi stać się rutynowym zabiegiem, mówił prof. Religa i stała się"
Zdrowie
Tajfun na Filipinach
Śmigłowiec runął, zginęło sześć osób
METEO
imageTitle
Gauff tym razem prawie bezbłędna. Paolini bez szans na awans
EUROSPORT
forum-1050258041
"Powstań, Sir Davidzie Beckhamie". Tytuł rycerski dla byłego piłkarza
Świat
imageTitle
Ten punkt przejdzie do historii PlusLigi
Najnowsze
Pijany rowerzysta jechał Wisłostradą pod prąd (zdj. ilustracyjne)
Rowerem pod prąd na Wisłostradzie
WARSZAWA
Manifestacja górników i hutników w Katowicach
Górnicy i hutnicy wyszli na ulice. "Walczymy, żeby Śląsk nie umarł"
Katowice
Jarosław Kaczyński w sądzie
Brejza kontra Kaczyński w sądzie. Będzie ciąg dalszy
Polska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica