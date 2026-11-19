Trójstronne spotkanie w Shenzhen. Rozmowy Trumpa z Putinem i Xi zakończyły się
Wcześniej prezydent USA odbył rozmowy w cztery oczy z Władimirem Putinem, a następnie zjadł lunch z Xi Jinpingiem w luksusowym, rządowym kompleksie Kylin Villa. Zajmujący 38 hektarów państwowy kompleks - nazwany od mitycznego stworzenia qilin - obejmuje wille i pawilony recepcyjne rozsiane wśród ogrodów i lasu, z których główny poprzedza aleja palmowa.
To właśnie tam odbyło się trójstronne spotkanie USA, Rosji i Chin. Rosyjski przywódca Władimir Putin pojawił się na miejscu po godzinie 9. Nie jest jasne, z czego wynikało opóźnienie rozmów, które miały ruszyć o 7.30.
Rozmowy trwały około 1,5 godziny. Po ich zakończeniu kolumna samochodów amerykańskiej delegacji opuściła Kylin Villa i udała się w kierunku lotniska, gdzie odbyła się oficjalna ceremonia pożegnania prezydenta USA. Następnie Trump wsiadł na pokład Air Force One.
Władimir Putin również opuścił miejsce trójstronnego szczytu - poinformowały rosyjskie media państwowe. Rosyjskiego przywódcę odprowadził do samochodu Xi Jinping - zauważyło BBC.
Trump o "trudnej rzeczy do zrobienia"
Trump powiedział Xi i Putinowi na początku spotkania, w części, która była otwarta dla mediów, że "naprawdę tworzymy tu historię". - Mamy bardzo dużo do omówienia i już omówiliśmy bardzo dużo. Jako prezydenci trzech największych krajów mamy szczególną odpowiedzialność, aby utrzymać otwarty dialog (...) zbyt często liderzy w przeszłości unikali rozmowy z krajami, z którymi się nie zgadzali. My uważamy odwrotnie i myślę, że jesteśmy tego pewni - mówił.
- Żadne problemy nigdy nie były rozwiązane w ramach starej szkoły nierozmawiania o nich, a żaden pokój nie został wykuty poprzez odmawianie możliwości rozmowy - podkreślił.
Zgodnie z medialnymi przewidywaniami amerykański prezydent wspomniał o denuklearyzacji. - Trzy zdecydowanie największe mocarstwa jądrowe - USA, Rosja i Chiny - mają unikatową pozycję, aby rozmawiać o tym, jak zredukować liczbę broni jądrowej na Ziemi i również, żeby zmniejszyć ryzyko tego, że ta broń będzie kiedykolwiek użyta - powiedział.
Trump przyznał, że to "trudna rzecz do zrobienia, bo kiedy się ma taką broń jądrową, to bardzo ciężko jest jej nie mieć". Oświadczył też: "nie pozwolimy Iranowi mieć broni jądrowej".
Trump o wojnie w Ukrainie: mamy nadzieję, że druga strona chciałaby to zakończyć
Trump nawiązał też do tematu wojny w Ukrainie. - Już omówiliśmy. Prezydent Putin i ja mieliśmy dzisiaj bardzo długą rozmowę - dodał.
- Myślę, że rzeczy się dzieją, że [Putin - red.] i ja mamy nadzieję, że druga strona chciałaby to zakończyć, tę wojnę - zaznaczył.
Prezydent USA wskazał też na inny "obszar potencjalnej współpracy". - Zasugerujemy sposoby chronienia suwerenności naszych krajów przed światowymi globalistycznymi organizacjami, takimi jak Międzynarodowy Trybunał Karny, który wymknął się spod kontroli - przekonywał. Trybunał ściga nakazem aresztowania Putina za zbrodnie wojenne w Ukrainie.
- Jest to zaszczyt, że mogę być tu z Władimirem. Jest to zaszczyt, że mogę być z panem, panie prezydencie [Xi Jinping - red.] - wtrącił Trump, zwracając się do przywódców.
Putin o wojnie w Ukrainie: regionalny konflikt
W swoim wystąpieniu Władimir Putin wspomniał o wojnie w Ukrainie, którą nazwał "regionalnym konfliktem". - Nasze kraje mają wspólny interes z punktu widzenia uregulowania konfliktów regionalnych, w tym konfliktu w Ukrainie - powiedział.
Przyznał, że temat ten był poruszony na dwustronnych spotkaniach, jakie przeprowadził wcześniej z Xi i Trumpem. - Rozmawialiśmy o tym wczoraj z przewodniczącym Chin, a dzisiaj z inicjatywy prezydenta USA. Poświęciliśmy temu dużo czasu na dwustronnych spotkaniach - powiedział.
- Jestem przekonany, że Rosja, Chiny i USA są zdolne do wniesienia dużego wkładu we wzmocnienie bezpieczeństwa i stabilizacji na świecie, jeśli będziemy konstruktywnie, partnersko współpracować na podstawie wzajemnego szacunku, równoprawności i zachowywania bilansu interesów - mówił Putin.
Jak wskazał, "mamy wspólny interes w walce z zagrożeniami i wyzwaniami współczesności, takimi jak międzynarodowy terroryzm, transnarodowa przestępczość zorganizowana".
Xi: broń jądrowa powinna zostać zakazana
Xi Jinping wezwał do pokoju. - Chiny, Rosja i Stany Zjednoczone powinny dawać przykład współpracy w obliczu globalnych wyzwań, wspólnie dbać o pokój i stabilność na świecie oraz wnosić większy wkład w postęp ludzkości - mówił.
- Broń jądrowa powinna zostać całkowicie zakazana i zniszczona, a ostatecznym celem powinno być stworzenie świata wolnego od broni jądrowej - stwierdził Xi, cytowany przez agencję Reuters. - Wojny jądrowej nie da się wygrać i nigdy nie wolno jej toczyć - dodał.