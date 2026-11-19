Świat Trójstronne spotkanie w Shenzhen. Rozmowy Trumpa z Putinem i Xi zakończyły się Oprac. Aleksandra Sapeta |

Trójstronne spotkanie w Shenzhen. Ruszają rozmowy Trumpa z Putinem i Xi Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: ANDRES MARTINEZ CASARES/EPA/PAP

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Wcześniej prezydent USA odbył rozmowy w cztery oczy z Władimirem Putinem, a następnie zjadł lunch z Xi Jinpingiem w luksusowym, rządowym kompleksie Kylin Villa. Zajmujący 38 hektarów państwowy kompleks - nazwany od mitycznego stworzenia qilin - obejmuje wille i pawilony recepcyjne rozsiane wśród ogrodów i lasu, z których główny poprzedza aleja palmowa.

To właśnie tam odbyło się trójstronne spotkanie USA, Rosji i Chin. Rosyjski przywódca Władimir Putin pojawił się na miejscu po godzinie 9. Nie jest jasne, z czego wynikało opóźnienie rozmów, które miały ruszyć o 7.30.

Władimir Putin, Xi Jinping i Donald Trump Źródło zdjęcia: Reuters

Rozmowy trwały około 1,5 godziny. Po ich zakończeniu kolumna samochodów amerykańskiej delegacji opuściła Kylin Villa i udała się w kierunku lotniska, gdzie odbyła się oficjalna ceremonia pożegnania prezydenta USA. Następnie Trump wsiadł na pokład Air Force One.

Donald Trump opuszcza Chiny Źródło zdjęcia: Reuters

Władimir Putin również opuścił miejsce trójstronnego szczytu - poinformowały rosyjskie media państwowe. Rosyjskiego przywódcę odprowadził do samochodu Xi Jinping - zauważyło BBC.

BREAKING: Trump, Putin and Xi Jinping made NO STATEMENTS to the press following their 90-minute trilateral meeting at the APEC summit in China.



Putin left the venue without commenting, while Xi personally escorted him to his car. Trump headed straight to the airport following… pic.twitter.com/kpmZ0Sc3re — KyivPost (@KyivPost) November 19, 2026 Rozwiń

Trump o "trudnej rzeczy do zrobienia"

Trump powiedział Xi i Putinowi na początku spotkania, w części, która była otwarta dla mediów, że "naprawdę tworzymy tu historię". - Mamy bardzo dużo do omówienia i już omówiliśmy bardzo dużo. Jako prezydenci trzech największych krajów mamy szczególną odpowiedzialność, aby utrzymać otwarty dialog (...) zbyt często liderzy w przeszłości unikali rozmowy z krajami, z którymi się nie zgadzali. My uważamy odwrotnie i myślę, że jesteśmy tego pewni - mówił.

- Żadne problemy nigdy nie były rozwiązane w ramach starej szkoły nierozmawiania o nich, a żaden pokój nie został wykuty poprzez odmawianie możliwości rozmowy - podkreślił.

Władimir Putin, Xi Jinping i Donald Trump Źródło zdjęcia: ANDRES MARTINEZ CASARES/EPA/PAP

Zgodnie z medialnymi przewidywaniami amerykański prezydent wspomniał o denuklearyzacji. - Trzy zdecydowanie największe mocarstwa jądrowe - USA, Rosja i Chiny - mają unikatową pozycję, aby rozmawiać o tym, jak zredukować liczbę broni jądrowej na Ziemi i również, żeby zmniejszyć ryzyko tego, że ta broń będzie kiedykolwiek użyta - powiedział.

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Trump przyznał, że to "trudna rzecz do zrobienia, bo kiedy się ma taką broń jądrową, to bardzo ciężko jest jej nie mieć". Oświadczył też: "nie pozwolimy Iranowi mieć broni jądrowej".

Donald Trump nazwał Władimira Putina "przyjacielem" Źródło: Reuters

Trump o wojnie w Ukrainie: mamy nadzieję, że druga strona chciałaby to zakończyć

Trump nawiązał też do tematu wojny w Ukrainie. - Już omówiliśmy. Prezydent Putin i ja mieliśmy dzisiaj bardzo długą rozmowę - dodał.

- Myślę, że rzeczy się dzieją, że [Putin - red.] i ja mamy nadzieję, że druga strona chciałaby to zakończyć, tę wojnę - zaznaczył.

Prezydent USA wskazał też na inny "obszar potencjalnej współpracy". - Zasugerujemy sposoby chronienia suwerenności naszych krajów przed światowymi globalistycznymi organizacjami, takimi jak Międzynarodowy Trybunał Karny, który wymknął się spod kontroli - przekonywał. Trybunał ściga nakazem aresztowania Putina za zbrodnie wojenne w Ukrainie.

- Jest to zaszczyt, że mogę być tu z Władimirem. Jest to zaszczyt, że mogę być z panem, panie prezydencie [Xi Jinping - red.] - wtrącił Trump, zwracając się do przywódców.

Donald Trump: to historyczny szczyt Źródło: Reuters

Putin o wojnie w Ukrainie: regionalny konflikt

W swoim wystąpieniu Władimir Putin wspomniał o wojnie w Ukrainie, którą nazwał "regionalnym konfliktem". - Nasze kraje mają wspólny interes z punktu widzenia uregulowania konfliktów regionalnych, w tym konfliktu w Ukrainie - powiedział.

Przyznał, że temat ten był poruszony na dwustronnych spotkaniach, jakie przeprowadził wcześniej z Xi i Trumpem. - Rozmawialiśmy o tym wczoraj z przewodniczącym Chin, a dzisiaj z inicjatywy prezydenta USA. Poświęciliśmy temu dużo czasu na dwustronnych spotkaniach - powiedział.

- Jestem przekonany, że Rosja, Chiny i USA są zdolne do wniesienia dużego wkładu we wzmocnienie bezpieczeństwa i stabilizacji na świecie, jeśli będziemy konstruktywnie, partnersko współpracować na podstawie wzajemnego szacunku, równoprawności i zachowywania bilansu interesów - mówił Putin.

Jak wskazał, "mamy wspólny interes w walce z zagrożeniami i wyzwaniami współczesności, takimi jak międzynarodowy terroryzm, transnarodowa przestępczość zorganizowana".

Xi: broń jądrowa powinna zostać zakazana

Xi Jinping wezwał do pokoju. - Chiny, Rosja i Stany Zjednoczone powinny dawać przykład współpracy w obliczu globalnych wyzwań, wspólnie dbać o pokój i stabilność na świecie oraz wnosić większy wkład w postęp ludzkości - mówił.

- Broń jądrowa powinna zostać całkowicie zakazana i zniszczona, a ostatecznym celem powinno być stworzenie świata wolnego od broni jądrowej - stwierdził Xi, cytowany przez agencję Reuters. - Wojny jądrowej nie da się wygrać i nigdy nie wolno jej toczyć - dodał.