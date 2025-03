Koniec rozmów. USA i Ukraina o pierwszych ustaleniach. "Teraz piłka jest po stronie Rosji"

W Dżuddzie zakończyło się spotkanie delegacji Stanów Zjednoczonych i Ukrainy w sprawie możliwości zakończenia wojny w Ukrainie. Strony amerykańska i ukraińska wydały po nim wspólne oświadczenie. Mowa jest w nim między innymi o tym, że Ukraina wyraziła gotowość do wdrożenia propozycji natychmiastowego 30-dniowego rozejmu, a Stany Zjednoczone natychmiast wznowią wsparcie wojskowe i wywiadowcze dla Kijowa.

"Ukraina wyraziła gotowość przyjęcia propozycji USA dotyczącej wdrożenia natychmiastowego, tymczasowego 30-dniowego zawieszenia broni, które może zostać przedłużone za obopólną zgodą stron oraz podlega akceptacji i równoczesnemu wdrożeniu przez Federację Rosyjską" - przekazano we wspólnym oświadczeniu;

"Stany Zjednoczone i Ukraina podjęły ważne kroki w celu przywrócenia trwałego pokoju na Ukrainie" - napisano we wspólnym oświadczeniu po rozmowach w Dżuddzie. "Przedstawiciele obu krajów wysoko ocenili odwagę narodu ukraińskiego w obronie swojego państwa i zgodzili się, że nadszedł czas, aby rozpocząć proces budowania trwałego pokoju" - dodano.

Rubio: zawieziemy tę ofertę Rosjanom

- Zawieziemy teraz tę ofertę Rosjanom i mamy nadzieję, że powiedzą "tak" pokojowi. Piłka jest teraz po ich stronie. I znowu, cel prezydenta jest tutaj numerem jeden, ponad wszystko inne. Chcę, żeby wojna się skończyła. Myślę, że dzisiaj Ukraina wykonała konkretny ruch w tym względzie. Mamy nadzieję, że Rosjanie odwzajemnią to - oświadczył Rubio. Przekazał, że propozycja zostanie złożona "wieloma kanałami".

Rubio: prezydenci Ukrainy i USA polecili urzędnikom podpisanie umowy surowcowej

Rubio mówił też o umowie dotyczącej ukraińskich surowców. Powiedział, że chociaż nie była głównym przedmiotem wtorkowych rozmów, prezydenci obu krajów "poinstruowali odpowiednich przedstawicieli rządów (w Waszyngtonie i Kijowie), aby doprowadzili do finału", czyli podpisania umowy. Zaznaczył przy tym, że stronami w tej sprawie są resorty finansów obydwu krajów.

Jeszcze przed pojawieniem się wspólnego oświadczenia o przebiegu rozmów mówiła rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt. - Mogę zapewnić was i wszystkich tutaj obecnych, a także naród amerykański, że wiadomości, które dotarły do nas ze spotkania w ciągu dnia i o których poinformowano prezydenta, są pozytywne. To spotkanie było produktywne - przekazała dziennikarzom.