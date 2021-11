Macron zarzuca premierowi Australii kłamstwo. Chodzi o głośny kontrakt na dostawę okrętów

Prezydent Francji w rozmowie z australijskim dziennikarzem stwierdził, że premier Scott Morrison kłamał w sprawie kontraktu na dostawę francuskich okrętów podwodnych. - Zobaczymy, z czym teraz wyjdzie - dodał francuski prezydent. - Nie anektowaliśmy wyspy ani nie zeszpeciliśmy wieży Eiffla. To był tylko kontrakt - powiedział wicepremier australijskiego rządu Barnaby Joyce. Rezygnacja z umowy wywołała poważny kryzys w relacjach Paryża z Canberrą. Emmanuel Macron i Scott Morrison spotkali się w niedzielę na szczycie G20 w Rzymie.

- Zobaczymy, z czym teraz wyjdzie - dodał Emmanuel Macron w rozmowie z korespondentem "The Sydney Morning Herald" i "The Age" Bevanem Shieldsem, który zrelacjonował jej przebieg na Twitterze. Rozmowa odbyła się w kuluarach rzymskiego szczytu.

- Mam wiele szacunku dla waszego kraju. Mój stosunek do narodu australijskiego charakteryzuje poszanowanie i przyjaźń. Mówię tylko, że jeśli kogoś szanujemy, to musimy być uczciwi i zachowywać się tak, by pozostać w zgodzie z tymi wartościami - podkreślił Macron.