Świat Nowe sondaże przed wyborami w USA. Kolejne rekordy Trumpa Adam Michejda |

Trump: mógłbym mówić najgłupsze rzeczy, a wy i tak byście mi klaskali Źródło wideo: Cable News Network Inc. All rights reserved 2026 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/BONNIE CASH / POOL

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Już 3 listopada odbędą się ważne dla Amerykanów wybory połówkowe (midterms), w których wskażą oni 435 swoich przedstawicieli w Izbie Reprezentantów oraz 35 ze 100 senatorów. Na dwa tygodnie przed realnym politycznym testem poparcie dla prezydenta USA Donalda Trumpa spadło do rekordowo niskiego poziomu 33 proc. - wynika z sondażu przeprowadzonego przez Ipsos na zlecenie "Washington Post" i ABC News.

Waszyngtoński dziennik zwraca uwagę, że notowania urzędującego prezydenta są o 4 punkty procentowe niższe niż w lipcu i o 8 punktów niższe niż przed rokiem. Aż 52 proc. uczestników sondażu zdecydowanie nie aprobuje prezydentury Trumpa. Wśród elektoratu deklarującego udział w zbliżającym się głosowaniu poparcie dla Trumpa wynosi 38 proc., a dezaprobata 62 proc.

Wybory w USA. Rośnie przewaga demokratów

Gorsze wyniki prezydenta wpływają na notowania popierającej go Partii Republikańskiej. Demokraci mają obecnie nad nimi już ośmiopunktową przewagę w rywalizacji o Izbę Reprezentantów (50 do 42 proc.), wobec trzyprocentowej w lipcu (48 do 45). 59 proc. zarejestrowanych wyborców chce Kongresu kontrolowanego przez demokratów, który ograniczałby działania Trumpa.

Szczególnie niekorzystna dla republikanów jest ocena sytuacji gospodarczej. Politykę ekonomiczną Trumpa popiera 28 proc. Amerykanów (dla porównania w lutym popierało ją 41 proc. badanych). Około trzy czwarte uczestników sondażu krytykuje działania jego administracji dotyczące inflacji i kosztów życia. Niemal połowa (48 proc.) uważa, że ich osobista sytuacja finansowa pogorszyła się od powrotu Trumpa do Białego Domu w 2025 roku. To najwyższy taki odsetek w sondażach Washington Post - ABC od 1986 roku.

Co boli Amerykanów szczególnie widać przy pytaniu o cenę benzyny. W lutym 71 proc. respondentów uznawało ją za przystępną cenowo. Dziś dokładnie tyle samo uważa ją za zbyt drogą. Niemal dwie trzecie badanych (65 proc.) uważa, że błędem było rozpoczęcie działań wojennych w Iranie. Dla 56 proc. prezydent posunął się też za daleko w deportacjach imigrantów o nieudokumentowanym statusie. 66 proc. sądzi, że Trump wykorzystuje urząd do osobistego wzbogacenia się. Dla aż 72 proc., ich kraj zmierza w niewłaściwym kierunku.

Według waszyngtońskiego dziennika wyniki sondażu wskazują na poważne zagrożenie utraty republikańskiej większości w Izbie Reprezentantów. Ostateczny rezultat będzie jednak zależał od frekwencji. Udział w wyborach deklaruje 75 proc. zarejestrowanych demokratów i 67 proc. republikanów.

Badanie Ipsos dla ABC News i "Washington Post" przeprowadzono w dniach 9-13 października na próbie 2 545 dorosłych Amerykanów. Margines błędu dla całej próby wynosi +/- 2 punkty procentowe.

Kolejne badanie - podobne wyniki

Nie lepiej wygląda dla urzędującego prezydenta najnowsze badanie NBC News Decision Desk. Dwie trzecie jego uczestników (66 proc.) nie aprobuje sposobu, w jaki sprawuje on swój urząd, z czego zdecydowanie nie aprobuje ponad połowa (51 proc.); łącznie poparcie wyraża 34 proc. uczestników sondażu - 17 proc. wybrało opcję "zdecydowanie popieram", tyle samo "raczej popieram". W porównaniu z poprzednim sondażem z przełomu sierpnia i września, przybyło o dwa punkty procentowe zdecydowanych przeciwników jego polityki, i choć równocześnie wzrósł nieco odsetek zdecydowanych zwolenników (+1 pp), spadła liczba "raczej popierających" (-3 pp).

Donald Trump Źródło zdjęcia: PAP/EPA/RON SACHS / POOL

Na pierwszy plan bieżących problemów Amerykanów tu również wybija się ekonomia, którą jako główny problem wskazało 31 proc. badanych, 22 proc. wybrało zagrożenie dla demokracji, 13 proc. opiekę zdrowotną, a po 10 imigrację i przestępczość. Niemal trzy czwarte uczestników sondażu (73 proc.) uważa, że prezydent źle radzi sobie z problemem inflacji i rosnących kosztów życia. Tu 58 proc. wybrało odpowiedź "zdecydowanie" źle. Dokładnie tyle samo uważa, że polityka Trumpa szkodzi ich krajowi. 56 proc. uważa, że to demokraci lepiej poradziliby sobie z rosnącymi cenami.

Jak pokazuje badanie, aż 71 proc. Amerykanów uważa dziś, że sytuacja w ich kraju zmierza w złym kierunku. Przeciwnego zdania jest 29 proc. z nich.

Badanie NBC News Decision Desk Poll Results przeprowadzono w dniach 28 września - 12 października na próbie 19 135 dorosłych Amerykanów za pomocą platformy SurveyMonkey, która na co dzień tworzy ankiety służące do zbierania opinii na temat produktów, usług lub działań konkretnych marek. Podane wartości procentowe zostały zaokrąglone do najbliższego punktu procentowego.