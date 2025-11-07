Piraci gonili tankowiec płynący do Świnoujścia

Somalia. Siły morskie patrolują wybrzeże. Nagranie z 2024 roku Źródło: Reuters Archive

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak pisze Reuters, tankowiec Al Thumama, płynący pod banderą Wysp Marshalla, transportuje gaz skroplony. Wyruszył z Ras Laffan w Katarze, a jego celem jest Świnoujście.

Do zdarzenia doszło w piątek rano na Morzu Arabskim, około 500 mil morskich od wybrzeża Somalii. Kapitan tankowca zgłosił, że zbliżyła się do niego mała łódź z trzema osobami na pokładzie. W odpowiedzi zwiększył prędkość, uciekając piratom. Mała łódź zawróciła wtedy w kierunku innej jednostki.

Informację przekazała brytyjska Jednostka ds. Operacji Handlu Morskiego (United Kingdom Maritime Trade Operations), zajmująca się bezpieczeństwem statków handlowych w rejonie Morza Arabskiego, Morza Czerwonego i Zatoki Perskiej.

Tankowiec Al Thumama Źródło: Li Jianqiang/VCG via Getty Images

Znowu niebezpiecznie w regionie

To już trzeci atak piratów u wybrzeży Somalii w tym tygodniu. W czwartek uzbrojona grupa weszła na pokład tankowca, ostrzeliwując go wcześniej z broni palnej i granatników. Z kolei w poniedziałek w tym samym regionie zaatakowali oni chemikaliowiec Stolt Sagaland, pływający pod banderą Kajmanów. W tamtym przypadku próba przejęcia statku zakończyła się niepowodzeniem.

Są to pierwsze takie incydenty u wybrzeży Somalii od maja 2024 roku. Na nowo wzbudziły one obawy dotyczące bezpieczeństwa szlaków handlowych przy Rogu Afryki.

Unia Europejska reaguje

W odpowiedzi na wzrastające zagrożenie, w piątek w tej rejon Morza Arabskiego ma popłynąć jeden z okrętów stacjonujących na tych wodach w ramach prowadzonej tam przez Unię Europejską misji Atalanta.

Biorą w niej udział okręty wojenne państw członkowskich UE, których zadaniem jest właśnie ochrona szlaków handlowych przy wybrzeżu Somalii.

OGLĄDAJ: TVN24 HD