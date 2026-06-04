Świat "Co zrobili i dlaczego". Kontrola w policji po śmierci Henry'ego Nowaka Oprac. Adrian Wróbel |

Zamieszki w Southampton w związku ze śmiercią Henry'ego Nowaka Źródło wideo: "Fakty" TVN Źródło zdj. gł.: Finnbarr Webster/Getty Images

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Henry Nowak, 18-letni student pierwszego roku uniwersytetu w Southampton, zginął 3 grudnia 2025 roku. Podczas powrotu do domu został pięć razy pchnięty nożem przez 23-letniego Sikha Vickruma Digwę. Gdy policjanci przybyli na miejsce zdarzenia, zamiast udzielić pomocy Nowakowi, aresztowali go i skuli kajdankami, bo uwierzyli słowom Digwy, że Nowak znieważył go na tle rasowym. Chwilę później Nowak zmarł.

Komendant główny policji Hampshire Alexis Boon przekazał w rozmowie z BBC, że sprawą tragicznej w skutkach interwencji zajmie się Niezależny Urząd ds. Postępowania Policji (IOPC). Ma on zbadać, czy policjanci kierowali się rasizmem.

Dostępne publicznie nagranie z kamery nasobnej, przedstawiające aresztowanie Nowaka, szef policji ocenił jako "niepokojące" i "bardzo trudne do oglądania". Podkreślił, że dochodzenie prowadzone przez policję będzie miało na celu zrozumienie, co funkcjonariusze zrobili i "dlaczego to zrobili". Boon poinformował też, że zaangażowani w sprawę funkcjonariusze nie zostali zawieszeni, ale obecnie nie pełnią służby "na pierwszej linii". Dodał, że jeden z czterech policjantów odszedł ze służby, choć nie było to związane z tragedią.

Zamieszki po śmierci Nowaka

Nawiązując do wtorkowych protestów w Southampton przeciwko działaniom policji, komendant powiedział, że część uczestników przyszła na demonstracje "z zamiarem" stosowania przemocy i powodowania zniszczeń. Stwierdził, że funkcjonariusze działali "odważnie", chroniąc mieszkańców oraz porządek publiczny.

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Protesty wybuchły po opublikowaniu nagrania, na którym widać brak reakcji policjantów na słowa Nowaka, który informował, że został zraniony nożem i ma trudności z oddychaniem. W trakcie zamieszek rannych zostało 11 funkcjonariuszy, a policja zatrzymała dwie osoby.

Demonstracje po śmierci Henry'ego Nowaka Źródło zdjęcia: Finnbarr Webster/Getty Images

Śmierć 18-letniego studenta wywołała we wtorek spór w brytyjskim parlamencie. Lider partii Reform UK Nigel Farage wezwał opinię publiczną do reakcji "czystą, zimną wściekłością". Uznał również, że w Wielkiej Brytanii funkcjonują podwójne standardy, a "prawa i przywileje białych ludzi mają mniejsze znaczenie niż prawa i przywileje mniejszości etnicznych". Poseł Partii Pracy i wyznawca sikhizmu Tan Dhesi oskarżył partię Reform UK o próbę uczynienia całej społeczności sikhijskiej "kozłem ofiarnym" w związku z zabójstwem Nowaka.

Zapytany o słowa Farage’a, Boon oświadczył, że widzi policjantów "dzień w dzień" wykonujących swoją pracę dla wszystkich społeczności.

Skazany na dożywocie

Podczas procesu zostało udowodnione, że oskarżenia Digwy wobec Nowaka były bezpodstawne. W poniedziałek 23-latek został skazany na dożywocie. O przedterminowe zwolnienie będzie mógł się ubiegać po 21 latach więzienia.

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Prokuratura rozważa skierowanie sprawy do sądu apelacyjnego, uznając wydany w poniedziałek wyrok za zbyt łagodny.

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