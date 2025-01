Jeden z uczniów szkoły średniej w Starej Wsi Spiskiej w Słowacji zaatakował nożem nauczyciela i innych uczących się. Zranił śmiertelnie dwie osoby. Jedna poszkodowana uczennica trafiła do szpitala z obrażeniami. Po godzinnych poszukiwaniach służbom udało się ująć sprawcę. Media podają, że 18-letni napastnik niedawno przeniósł się do tej placówki. W poprzedniej szkole miał opinię dobrego ucznia i odnosił sukcesy w sporcie.

Rano w czwartek 18-letni uczeń szkoły średniej w Starej Wsi Spiskiej w Słowacji, nieopodal granicy z Polską, wszedł do placówki z nożem i zaatakował nauczycielkę oraz uczniów. Na miejsce wezwano służby, które otoczyły budynek.

Sprawca został zatrzymany

Policja opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie napastnika, a przez popularny na Słowacji system wewnętrznej, miejskiej sieci radiowej nadawano ostrzeżenia o uzbrojonym i niebezpiecznym osobniku. Apelowano, by się do niego nie zbliżać. Ze strony policji śledztwo prowadziła elitarna jednostka do walki ze zorganizowaną przestępczością.