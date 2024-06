Wyrok za walkę w rosyjskiej armii. Zwolnienie warunkowe i znów rosyjska armia

Obywatel Kirgistanu, który walczył po rosyjskiej stronie w wojnie przeciwko Ukrainie, został w swoim kraju skazany na 10 lat więzienia. Po warunkowym zwolnieniu ponownie zaciągnął się na wojnę do rosyjskiej armii - poinformowało radio Azattyk, kirgiska sekcja Radia Swoboda.

Służył też w oddziałach Grupy Wagnera. W listopadzie 2022 r. zwolnił się ze służby i wrócił do ojczyzny. W styczniu 2023 r. został zatrzymany i oskarżony o najemniczą służbę w obcej armii.

Nie przyznawał się do winy, a w sądzie twierdził, że wstąpił do rosyjskiej armii, aby uzyskać obywatelstwo tego kraju.

Został skazany na 10 lat więzienia - zgodnie z kodeksem karnym obowiązującym w Kirgistanie obywatele tego państwa nie mogą brać udziału w konfliktach zbrojnych w szeregach obcych wojsk, a czyn taki karany jest pozbawieniem wolności do lat 15.

W styczniu sąd w Biszkeku złagodził wyrok do siedmiu lat w zawieszeniu i oddał skazanego pod dozór kuratorski, co oznaczało, że musi on pozostać na stałe w Kirgistanie.