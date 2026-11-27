Świat Siły USA zaatakowały statek, który próbował przełamać blokadę Oprac. Filip Czerwiński |

Statek handlowy M/V Pacific Archer trafiony przez siły USA Źródło wideo: x.com/CENTCOM Źródło zdj. gł.: x.com/CENTCOM

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Dowództwo Centralne Sił Zbrojnych USA (CENTCOM) przekazało, że podlegające mu siły 26 listopada unieruchomiły statek handlowy w Zatoce Omańskiej, który pomimo wielokrotnych ostrzeżeń próbował przełamać amerykańską blokadę morską.

CENTCOM podał, że amerykański samolot wojskowy wystrzelił precyzyjne środki rażenia, które uderzyły w rufę statku M/V Pacific Archer, pływającego pod banderą Palau. W rezultacie napęd jednostki został unieruchomiony. Cywilna załoga nie odniosła żadnych obrażeń - czytamy w komunikacie.

Według dowództwa masowiec próbował przepłynąć przez wody regionu po opuszczeniu portu Bandar Abbas w Iranie.

Sześć unieruchomionych statków, znacznie więcej zawróconych

CENTCOM podsumował, że od początku blokady irańskich portów siły USA zmusiły do zawrócenia 158 statków handlowych, które zastosowały się do wydanych poleceń, oraz unieruchomiły sześć jednostek, które odmówiły podporządkowania się blokadzie.

CENTCOM disabled a commercial vessel in the Gulf of Oman, Nov. 26, after the crew attempted to run the U.S. naval blockade, despite multiple warnings, following departure from Bandar Abbas.



A U.S. military aircraft launched precision munitions that struck the stern of… pic.twitter.com/uD2orCew6b — U.S. Central Command (@CENTCOM) November 27, 2026 Rozwiń

Blokada nałożona przez USA uniemożliwiła Iranowi eksport ropy naftowej z Zatoki Perskiej na rynki światowe. Kraj zmaga się z pogłębiającą się inflacją, rosnącymi kosztami utrzymania i ciągłą deprecjacją waluty.

Amerykański think tank Instytut Studiów nad Wojną (ISW) ocenił niedawno, że pogarszająca się sytuacja gospodarcza Iranu zmusza urzędników z tego państwa do rozważenia konieczności przełamania blokady USA.